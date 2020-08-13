【港股追蹤】久沉板塊反底　聯通成表現最佳藍籌

恒指今日反覆靠穩，收報25230點，微跌13點，或0.1%。要數今日最突出股份，非中國聯通（00762）莫屬，股份昨晚公布的中期業績好過市場預期，股價今早高開逾7%後節節上升，午後升幅更超過20%，最終更以全日最高位收市，收報5.74元，升25.6%。聯通升勢同時帶動另外兩大電訊商，即今日公布業績的中移動（00941）及中電信（00728）造好。

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今日早市收市後公布業績的中移動，上半年營運收入3,898.6億元人民幣，按年微升0.1%，當中通信服務收入達3,582億元，按年增長1.9%。而市場最關心的利潤方面，公司上半年同比少賺0.5%，至557.7億元人民幣，數字介乎多間大行預期的中位數，符合市場預測。故股價今日亦升3.6%，收報59元。

傑富瑞最新報告指，聯通的強勁業績，預示其他電訊商中期成績表亦會對辦，故預料除中移動外，下周公布上半年業績的中國電信也會有好表現，股價今日以接近全日最高位收市，收報2.6元，升11.1%，全日成交金額超過8億元，屬今年新高。

在新經濟股短暫回氣的時間，電訊商的好業績相信能成為資金短期炒作的主題，亦令投資者對其5G資本開支增加等陰霾稍有減退，估計短綫會繼續炒業績，推動股價向上，值得留意。