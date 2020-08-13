【廚心而髮@iM網欄】專食橡果的豬　西班牙伊比利亞黑毛豬

相關文章：【廚心而髮@iM網欄】肉質結實產量稀少 韓國韓牛小知識

相關文章：牛味濃郁油花均勻 SRF美國和牛

之前幾篇都介绍高級和牛韓牛……今集就為大家介绍西班牙伊比利亞黑毛豬！Iberico又名為 伊比利亞，是西班牙黑毛豬的高級名稱， 西班牙黑毛豬點解咁出名？因為是西班牙伊比利亞黑毛豬，牠們以食獨有的橡果樹見稱！毛少而皮膚呈黑色， 豬蹄尖長而呈黑色， 相傳是野豬同飼養豬雜交而來， 由此西班牙的黑毛豬，出產世界文明，最著名的火腿！

西班牙伊比利亞黑毛豬分類多達100純種，75%和50%混種，又可細分為農場飼養和放養。農場飼養：以小麥，粟米，穀物位置樣材料。天然放養：橡果樹的橡果，杏果，水果，野草等等作為糧食，因此100%純種伊比利亞黑毛豬最為矜貴。西班牙伊比利亞黑毛豬，最值錢最勁的地方，是因為食橡果，令豬肉帶獨特香味，脂肪滲透肉內，豬肉清晰程大理石紋般嘅 油花，味清不燥，其脂肪主要是不飽和脂肪酸，營養價值同橄欖油相似， 每年10月至3月，橡果樹結果的季節，農場就會將所有豬自由放牧，到樹林覓食同自由走動，由於橡果含豐富嘅油份及蛋白質，放牧6個月的伊比利亞黑毛豬，不但肥美，肉味芳香濃郁，不加任何調味，好味到爆！

但是，因橡果樹是季節性物質，數量有限，為確保有一定數量的豬可以食到橡果樹橡果，所以農場會挑選一些大隻健康的豬上山放牧，所以伊比利亞豬和牛一樣有分級………！！

高級Bellota：食足六個月，橡果及體重180公斤以上，其豬肉一定係用來製作 風乾火腿，世界頂級嘅火腿就係呢個！

次級 Recebo：只食兩至三個月橡果，體重不到180公斤

初級Cebo：全穀飼餵飼、農場飼養～～

烹調 方式：

西班牙黑毛豬豬梅肉： 豬梅肉這個部位屬於萬能烹調的煮食材料，可用作免治，火鍋，梅頭豬扒，整叉燒，韓燒！超級好食！

西班牙黑毛豬鞍架： 可作有骨豬扒 建議厚切、焗爐焗或者氣炸鍋，口感肉汁juicy多汁爽脆！

西班牙黑毛豬腩肉，都是多功能部位，可以用作韓燒，回鍋肉，炆、整燒肉，火鍋豬腩片打邊爐一樣冇得輸！

作者Wyman簡介： 自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

更多廚心而髮@Wyman的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！