【浪遊隨筆@iM網欄】吉爾吉斯天山之最美（三）：從卡拉科爾(Karakol)到頌湖(Son Kul)

繼上一篇遊完黃金溫泉山谷， 這次從卡拉科爾 (Karakol) 繼續出發，向北行並繞過伊塞克湖北湖岸。大概兩小時左右便到達喬爾逢亞塔(Cholpon Ata) 。

喬爾逢阿塔是著名的湖邊度假勝地。每逢夏天，遊人從哈薩克，俄羅斯等地都擁到這裏渡假。因此這湖岸都佈滿著不同形式的大大小小酒店度假村。

在喬爾逢亞塔往山上走不遠，是一處露天岩畫博物館，在這些石上刻上了古人的岩畫(petroglyphs) ，證明了在古時候，這裏已有人居住。

▲ 古人留下的岩畫(petroglyphs) ，組成了露天岩畫博物館。

我們入住了一所前蘇聯式的大型療養院度假村。在蘇聯時代，渡假酒店被稱為療養院，皆因在共產主義前提下，渡假有違共產主義原則，所以人民便稱之為療養院。

這類度假村的設計像80年代的香港公共屋邨，沒有任何豪華設施可言，純粹為了體驗而已。不過渡假村靠近海灘，從酒店大樓走個小公園便是伊塞克湖岸邊小海灘。這也是我第一次到過位於海拔1600米的高山湖海灘。 加上四面環山，風景實在優美。 來到黃昏，酒店外有人高歌起舞，實在熱鬧！

▲ 伊塞克湖岸邊小海灘，是一個位於海拔1600米的高山湖海灘。

第二天我們一早出發，繼續行程，來到有吉爾吉斯天山明珠之稱的頌湖(Son Kul) 。

頌湖位於天山海拔3100米的一座高山湖。從科奇科爾市(Kockhor) 開始走上一條長40公里的沙石路，幸好不要用到俄羅斯吉普車，一般小巴也能通過。經過小路的最高點為3400米，便一路往下到達頌湖了。

湖邊盡是一望無際的草原，以及不少蒙古包營地。當地牧民在周邊放羊放馬，遊人可以租用馬匹在湖邊的草原上奔放，然而周圍盡是山與水，如同圖畫般美麗。只是這裡天氣變化莫測。一時天晴，瞬間又狂風驟雨，再過一會天又再放情。

▲ 達頌湖的湖邊，是一望無際的草原，有不少蒙古包營地。

▲ 筆者租了一匹馬，在湖邊的草原上奔跑。

玩累了，回到蒙古包營地享用午餐，然後又再外出遊玩。到了晚上，遊人更可在蒙古包營地過夜，在一望無際的草原下觀看星星。 但由於行程關係，我們沒有在蒙古包型地過夜，玩到傍晚時分便下山，到我們預訂了位於托克木克市的五星級酒店Hotel Burana下塌了。



作者_ Stephen Mak簡介：

旅遊寫作人，中亞及高加索旅行團策劃人。從小因愛上旅遊，對世界文化及風土人情產生濃厚興趣。 為了實現夢想， 於2018年自資出版了「 邂逅中亞高加索 」一書，並於去年 跟旅行社合作策劃及舉辦中亞，高加索及摩洛哥旅行團。希望能將這份旅遊的熱誠傳遞給更多人，以生命影響生命。

更多浪遊隨筆@Stephen Mak的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！