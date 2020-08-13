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用戶慣用手機App　零售商宜建App吸客

科技 16:26 2020/08/13

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零售商除了以網店形式提供零售服務外，亦可建立手機應用程式吸客。（法新社資料圖片）

疫情爆發，不少零售商都建立網上平台，著力把業務移至網頁上，以網店形式提供零售服務。網店的確為零售商帶來一線生機，讓在家抗疫的客戶繼續購物。可是，市場研究公司eMarketer發表研究指出，大眾使用智能手機時較少使用傳統瀏覽器，近9成時間都是在使用應用程式（App）。

瀏覽器使用率低　逾5成以支付作終結

研究指出，大眾平均每周在智能手機上花費超過4個小時，有88%時間均是使用應用程式，而應用程式使用佔比仍在逐年增加。而在平板電腦上，使用者平均花上83％的時間使用應用程式。

eMarketer另引述去年的研究指出，企業在網頁與應用程式提供的體驗極為相似，但用戶仍會傾向使用應用程式。在眾多應用程式當中，社交媒體、影片平台和消息傳訊的使用時間最多。而用戶使用瀏覽器的原因，是為了前往沒有應用程式的網店購物。

根據分析公司SameWeb的數據指出，移動裝置的瀏覽器在今年4月的使用量，較去年同月增加11.4％。在頭100個網站中，超過一半（55.6％）的使用量是前往結算或不同技術研發商的支付系統，意味著過半數的瀏覽者藉瀏覽器消費。此外，政府及公共衛生相關網頁的流量與去年同期比較，分別增長44.9％和54.9％。增長幅度最大的網站，在3月的流量增長達1870％，而4月的流量則有990％的增長。

推送通知勿過量

企業或機構除了可藉網頁及應用程式接觸客戶外，亦可藉推送通知功能向用戶提供資訊。研究發現，今年上半年透過網頁發出的推送通知上升37.5％，而應用程式的通知卻下降了5.2％。不過，准許應用程式發出推送通知的用戶數量在今年錄得28.5％的增長。研究分析指，企業現有多個途徑向客戶傳遞信息，包括推送通知及電子郵件等。而應用程式的推送通知獲得的點擊率較其他高。

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研究另提醒，企業向客戶發出推送通知時，應貴精不貴多。若過量地發出推送通知，則有可能遭用戶禁止推送通知。此外，企業應以電子郵件配合應用程式，為客戶提供更全面的資訊。

責任編輯：楊匡然

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