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矮行星藏「海洋世界」　穀神星可以孕育生命？

環球政經 12:00 2020/08/16

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NASA最新研究指出，位於火星與木星之間小行星帶中的「穀神星（Ceres）」，冰冷的表層下有大量的鹽水，猶如一個「海洋世界」，這項研究發現這顆矮行星可能適合生命居住。

其他文章：英格蘭發現新品種恐龍遺骨　暴龍又多位親戚？

其他文章：透明魷魚出世喇！　科學家改造魷魚胚胎助科研

穀神星的直徑約為950公里，科學家們專注研究92公里寬的奧刻瑞斯隕石坑（Occator Crater），這個隕石坑是由大約2,200萬年前在穀神星的北半球撞擊而形成的。科學家得出結論，這種液體從地面下40公里深的鹽水儲層內滲出，撞擊所產生了裂縫使鹽水流出。

地球以外已知或懷疑存在地下海洋的太陽系衛星包括木衛二歐羅巴（Europa ）、木衛三加尼美德（Ganymede）、木衛四卡利斯托（Callisto ）、土衛二恩希拉達斯（Enceladus ），土衛六泰坦（Titan ）、土衛一密馬斯（Mimas ），以及冥王星。

水被認為是生命的關鍵成分，研究人員將進一步評估穀神星是否曾經適宜微生物存活。

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責任編輯：梁翠麗

航空科技 美國太空總署 太陽 小行星 地球 冥王星 木星 火星

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