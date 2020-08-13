【仙股暴升】成龍 甄子丹曾代言　呢隻洗髮水股今日升近倍

還有多少人記得霸王國際（01338）？這家以生產「霸王洗髮水」而進軍港股的股份，股價在2009年曾經升至6.6元，但至去年早已變了仙股，今日赫然出現在港股10大升幅榜中。

霸王今早最多曾升2.7倍至0.33元，收市價報0.173元，升92%。成交額激增至8,600萬元，而昨日（12日）全日成交額僅20萬元。

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本周初，霸王曾發出通告，指預計截至6月底止六個月，將錄得淨虧損約500萬元（人民幣，下同），相比2019年同期淨虧損1,860萬，即收窄了73%。上半年，集團降低售予經銷商的產品單價，從而減少經銷商可報銷市場費用，並增加銷量，期間收入增長約9%，但對毛利率產生了負面影響。

追溯霸王在港股的歷史，亦曾經有個風光的日子。2009年集團以每股2.38元上市，產品找來成龍代言，股價在同年底最高曾升至6.6元，市值超逾200億元，創辦人陳啟源夫婦一度躋身2010年胡潤富豪榜第74位。

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但好景不常，2010年7月霸王洗髮水被媒體揭發含有致癌物質，當年業績開始走樣，2010年虧損了1.18億元，股價亦急速下滑，但當年年底時還企在2元以上水平。

之後集團曾想轉型，生產及銷售涼茶，還找來宇宙最強甄子丹做代言人，但未能挽回業績，在短短6年期間，霸王共虧損了16.6億元。到2017年陳啟源與妻字萬玉華更關係決裂，向法院申請離婚，更引發起家暴、死亡威脅等話題。

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而公司股價亦不斷下跌，至2019年8月股價首度跌穿了一角，變成了仙股，今年5月份最低見0.057元。即使今日股價大幅反彈，霸王市值亦不過5.7億元，與高峰期時相比蒸發97%。