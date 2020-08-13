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安倍出席原爆紀念活動 講辭一稿兩用捱轟

環球社會熱點 16:18 2020/08/13

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安倍出席廣島長崎原爆紀念活動 講辭高度相似捱轟

8月6日及9日，分別是日本廣島及長崎原爆75周年紀念日，日本首相安倍晉三分別在兩地的紀念活動上致辭，卻被日本民眾發現，兩次的講辭幾乎一模一樣，有一稿兩用之虞，遭質疑缺乏誠意，令原爆受害者不滿。

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相關講辭被上載到安倍的官方網站，檢測程式顯示，兩篇講辭93%內容都相同，除左兩地地名，以及稱讚戰後重建歷史的部分有不同外，其餘部分不論結講、用字都未有改變。

安倍未有因應兩市經歷的不同，調整講辭內容，令原爆受害人憤怒，質疑行禮如儀。有原爆受害人指，安倍的講話年年一樣，胡扯一通後便離去，質疑他對原爆受害人不尊重。

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日本內閣官房長官菅義偉解釋講辭相似的原因，他稱安倍作為作爲日本政府的代表，爲了向遇難者表示哀悼，表達不讓悲劇再次重演和實現無核武世界的決心，在廣島和長崎的致辭內容難免會趨於一致。

日本網民亦關注事件，有網友稱安倍誦讀講辭時，未投入感情，對原爆受害人非常失禮；亦有網民表示，兩個城市同樣遭遇核爆，講辭有分別反而奇怪。

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責任編輯：林建忠

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