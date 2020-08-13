【WFH】公務員在家上班延長至8月23日　今日新增69宗確診個案

▲ 政府延長公務員特別上班安排至8月23日。

政府再延長公務員在家工作安排。港府公布，因應本地疫情的情況，以及減少人流及社交接觸的需要，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至8月23日。衞生防護中心最新公布，本港今日（13日）新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，65宗屬本地感染。

港府重申，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。在未來一星期，政府部門會密切注視疫情的發展，檢視各項公共服務的提供情況，為逐步恢復提供更多服務作好準備。



發言人表示，特別上班安排已經實施快將一個月，為了社會整體防疫和抗疫的需要，很多公共服務都有不同程度的縮減，或令輪候服務的時間延長，或需要更長時間才能完成處理申請，對市民造成影響和不便，希望市民諒解。



發言人呼籲，有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

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