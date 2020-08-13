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【疫市營商】大家樂「買$300送$300」優惠　學者：目標穩住現金水平

商業 17:48 2020/08/13

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企業亦需注意現金券的條款細則不應過於嚴謹，「愈寬鬆愈好，最重要是令顧客開心。」（資料圖片）

本港疫情第三爆發未止，各大品牌、商場亦推出現金券、折扣優惠等促銷活動。市況不理想，連快餐店大家樂 （00341） 亦推出「買$300送$300」的現金券優惠。不過，能否成功刺激消費仍需視乎其條款細則，是否「抵用」。而消費者使用現金券又有甚麼需要注意？

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大家樂淨現金跌至3億　賣現金券更著數

香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波分析，根據大家樂的財務報表，截至3月底，淨現金約3.45億元，比起以往超過8億元相差甚遠。大家樂平均每月人工成本約2.24億元，換言之，淨現金水平僅足以支付員工薪金1個多月。

李相信，大家樂希望以「半賣半送」的方式售賣現金券，穩定現金流。以大家樂的企業規模，他認為管理層評估過不同方式的融資成本，相信售賣現金券比向銀行借貸更有利。

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條款越寬鬆越好　免商譽受損

不過，李兆波又提醒，即使推出同類型的現金券，企業亦需注意條款細則不應過於嚴謹。他稱：「愈寬鬆愈好，最重要是令顧客開心。」否則，反而令商譽受損，未能刺激生意。特別是現時疫情期間，他認為企業應盡量斟情處理現金券、會籍過期等情況。

作為顧客，他認為購買現金券時必須留意使用條款，商戶是否列明有何特別日子不能使用。購買前亦需考慮個人消費習慣，例如是否頻繁光顧、限期長度等，最重要是該商戶的質素。

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記者：葉泳珊

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