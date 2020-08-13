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【美國大選】年紀大 機器壞? 近六成受訪民眾料 拜登當選將做不滿4年任期

環球政經 16:02 2020/08/13

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美國總統大選11月舉行。美國民調機構拉斯穆森(Rasmussen)一項民間調查顯示，近六成受訪者認為，若拜登( Joe Biden)成功當選，可能無法完成首個任期。

民調於本月6日至9日訪問1000名合資格美國選民。民調結果顯示，有59%受訪者認為，即使拜登當選，也無法做滿4年任期，當中更有39%受訪者表示「非常可能」，需要剛公布的副手賀錦麗（Kamala Harris）接任。另外有35%民眾認為「不太可能」，僅有14%的受訪者認為「完全不可能」。

相關閱讀:【美國大選】 賀錦麗夥拍拜登出選 成首位黑人女副總統候選人　

從黨派分析，有49%民主黨支持者認為，拜登非常有可能在4年內會卸任，有73%共和黨支持者及57%支持無黨派的選民亦認為拜登無法當滿第一任期。

相關閱讀:批評特朗普政府虛偽 米歇爾認患輕度抑鬱

現年77歲的拜登，曾因為年紀問題，被外界諷刺只能當一任總統，又被對手特朗普（Donald Trump）及共和黨人攻擊有老人癡呆。調查亦有按此訪問受訪者，有38％的受訪者（當中20％為民主黨人），認為拜登可能患有癡呆症，有61%受訪者認為，拜登有必要公開澄清自己是否患有老人癡呆。 

調查亦發現，越年輕的受訪者，越認為拜登無法完成第一個任期。

 

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撰文 : 國際組

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