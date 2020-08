【A股布局】券商合併響頭炮　傳第一創業與首創證券合併

中國向外資開放金融市場,故早就有消息指,內地券商會通過收購合併,組成航母級的金融機構,藉此增強實力,與高盛、大摩等華爾街大行能夠分庭伉禮。

早前,中信證券(滬:600030/06030)和中信建投(滬:601066/06066)一度有傳可能合併,卒之刺激股價雙雙上升,中信建投在6、7月間曾錄得逾倍的升幅。

然而,上述的合併消息只聞樓梯聲響,近日有機會打響合併頭炮的,可能來自第一創業(深:002797)和首創證券。有消息稱,首創證券推遲新股上市計劃,或跟券商合併有關,料最早會在今年敲定。周四(13日)下午,第一創業因消息漲停板,收報11.2元。

其後,有媒體求證,首創證券稱沒有與任何券商進行整體合併的計劃。第一創業的代表回應,沒有任何應披露而未披露的信息。

事實上,當局也相當鼓勵券商行業整合,通過收購合併,讓個別企業做大做強。資料顯示,國內券商的資產規模遠遠落後於美資券商,如截至6月底,高盛的資產規模高達1.1萬億美元,而傳過合併的中信證券和中信建投分別只有1,320億美元及410億美元。

