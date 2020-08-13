【A股布局】券商合併響頭炮　傳第一創業與首創證券合併

中國向外資開放金融市場，故早就有消息指，內地券商會通過收購合併，組成航母級的金融機構，藉此增強實力，與高盛、大摩等華爾街大行能夠分庭伉禮。

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早前，中信證券（滬：600030/06030）和中信建投（滬：601066/06066）一度有傳可能合併，卒之刺激股價雙雙上升，中信建投在6、7月間曾錄得逾倍的升幅。

然而，上述的合併消息只聞樓梯聲響，近日有機會打響合併頭炮的，可能來自第一創業（深：002797）和首創證券。有消息稱，首創證券推遲新股上市計劃，或跟券商合併有關，料最早會在今年敲定。周四（13日）下午，第一創業因消息漲停板，收報11.2元。

其後，有媒體求證，首創證券稱沒有與任何券商進行整體合併的計劃。第一創業的代表回應，沒有任何應披露而未披露的信息。

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事實上，當局也相當鼓勵券商行業整合，通過收購合併，讓個別企業做大做強。資料顯示，國內券商的資產規模遠遠落後於美資券商，如截至6月底，高盛的資產規模高達1.1萬億美元，而傳過合併的中信證券和中信建投分別只有1,320億美元及410億美元。

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