  • 32°C
香港時間 : 2020815日 (六) 12:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

英格蘭發現新品種恐龍遺骨　暴龍又多位親戚？

環球政經 12:00 2020/08/15

分享：

英國修咸頓大學研究人員指，在英格蘭南岸懷特島的一個海灘上發現了4塊遺骨，屬於新發現的獸腳類恐龍，其中還發現了暴龍的骸骨。

其他文章：【動物遺骸】科學家發現1萬年前真猛瑪象遺骸

其他文章：透明魷魚出世喇！　科學家改造魷魚胚胎助科研

新發現的恐龍被命名為「Vectaerovenator inopinatus」，估計身長達4米，生活在1.15億年前的白堊紀時期。這個名稱的意思是代表著某些骨頭中的大型氣囊，這在獸腳類恐龍身上很常見。

研究人員表示，在現代鳥類身上也能看見這些氣囊，或許有助為獸腳類恐龍的呼吸系統提供能量，同時使骨骼更輕。

負責這項研究的修咸頓大學博士學生巴克(Chris Barker)稱：「我們對這種動物的空洞感到震驚，牠們體內充滿空氣，其骨架的某些部分一定相當精緻。」科學家相信這種生物生活在發現地點的北部，而屍體則被沖入淺海地區。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

負任編輯：梁翠麗

大學 英國 海灘 英格蘭 鳥類

下一篇文章

【酒遍世界@iM網欄】佳餚當配美酒 生蠔配咩白酒好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」
西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入