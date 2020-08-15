英格蘭發現新品種恐龍遺骨　暴龍又多位親戚？

英國修咸頓大學研究人員指，在英格蘭南岸懷特島的一個海灘上發現了4塊遺骨，屬於新發現的獸腳類恐龍，其中還發現了暴龍的骸骨。

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新發現的恐龍被命名為「Vectaerovenator inopinatus」，估計身長達4米，生活在1.15億年前的白堊紀時期。這個名稱的意思是代表著某些骨頭中的大型氣囊，這在獸腳類恐龍身上很常見。

研究人員表示，在現代鳥類身上也能看見這些氣囊，或許有助為獸腳類恐龍的呼吸系統提供能量，同時使骨骼更輕。

負責這項研究的修咸頓大學博士學生巴克(Chris Barker)稱：「我們對這種動物的空洞感到震驚，牠們體內充滿空氣，其骨架的某些部分一定相當精緻。」科學家相信這種生物生活在發現地點的北部，而屍體則被沖入淺海地區。

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負任編輯：梁翠麗