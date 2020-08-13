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【美股焦點】思科業績勝預期仍要裁員　股價盤前急挫6%

即市財經 16:24 2020/08/13

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思科業務將見重組，未來數季欲削減超過10億美元成本

美國網絡設備大廠思科（Cisco，美：CSCO）於美股昨日（12日）收市後公布業績，其收入及盈利表現雖優於市場預期，惟公司對今季業務展望傾向審慎，令美股投資者旋即拋售，截至本港時間今日（13日）下午約4時15分，思科美股盤前大跌6%，報45.21美元。

根據業務報告，思科上季收入錄得121.5億美元，較市場預期的120.9億美元為佳，每股盈利則錄0.8美元，貽樣優於市場預測的0.74美元。

營運表現雖予驚喜，思科行政總裁Chuck Robbins卻於分析員電話會議上表示，思科業務將見重組，未來數季欲削減超過10億美元成本，當中包括向員工提供「提前退休」之選擇。除此之外，思科對今季業務指引亦審慎，展望季內收入只有介乎117億至119.8億美元，熟外界估計的122.3億美元。

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