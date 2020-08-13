【香港出口】6月出口貨量跌0.6%　輸往美國跌18.2%

▲ 本港今年6月與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌0.6%。(資料圖片)

繼較早前發表6月份商品整體出口貨值按年跌1.3%後，政府統計處今日（13日）發表6月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌0.6%；商品整體出口價格則按年下跌0.8%。

今年上半年與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌6.2%及8.5%；商品整體出口價格及進口價格分別下跌0.8%及0.7%。

【香港出口】港6月出口貨值跌1.3% 遠遜市場預期

輸往美國及印度的整體出口貨量跌幅最大，分別按年下跌18.2%和36.1%；而輸往日本（-16.3%）亦下跌。另一方面，輸往中國內地（內地）（8.3%）及台灣（22.2%）的整體出口貨量則上升。

與此同時，輸往美國（-2.7%）、印度（-2.4%）、日本（-1.9%）及台灣（-0.3%）的整體出口價格下跌。另一方面，輸往內地的整體出口價格則上升0.5%。

至於進口方面，6月份的進口貨量按年下跌6.3%。當中，來自日本的進口貨量錄得11.2%的雙位數字跌幅。同時，來自韓國（-6.7%）及內地（-4.9%）的進口貨量亦下跌。另一方面，來自新加坡（3.6%）及台灣（17.9%）的進口貨量則上升。



與此同時，6月份的進口價格按年下跌0.8%。來自新加坡（-5.4%）、台灣（-2.7%）、韓國（-2.5%）及內地（-0.9%）的進口價格下跌。另一方面，來自日本的進口價格則上升1.6%。

【香港出口】疫情及中美關係惡化夾擊 分析師料第3季出口再跌

【香港出口】5月出口貨量跌6.7% 進口貨量跌11%

責任編輯：朱悅瀅