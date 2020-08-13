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【虛擬保險】OneDegree「毛價保」放寬投保要求 未有晶片貓隻亦可投保

即市財經 16:11 2020/08/13

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虛擬保險公司OneDegree成為香港首家提供寵物保險的公司放寬投保要求，即日起未有植入晶片的貓咪均可投保「毛價保」。

虛擬保險商OneDegree 4月獲發虛擬保險牌照，頭砲推出寵物保險計劃「毛價保」。OneDegree最新宣布，放寬至未有植入晶片的貓隻亦可投保，是本港首間提供寵物保險的公司放寬有關要求。

OneDegree表示，由於香港並無法例規定飼養貓隻時必須植入晶片，因而令部份貓主對投保寵物保險前需事先植入晶片的要求卻步。雖然OneDegree仍然建議主人為寵物植入晶片，以增加一旦寵物走失仍能成功尋回的機會，OneDegree亦尊重每位主人的決定，並調整產品投保要求讓更多寵物得到健康保障。

OneDegree：索償平均1日可放款、最快數小時

單計7月份，成功投保OneDegree寵物保險「毛價保」計劃的個案按月急升85%，並預期隨著寵物保險關注提升，保單數目會繼續維持上升。

在通過28日等候期的保單中，其中四分一曾提出索償，由獸醫診所核實個案至將賠償發送至投保人銀行戶口的平均時間為1日，而最快的個案更只需幾小時已完成處理。

公司行政總裁李俠恩表示，團隊分析市場數據後，發現主人為貓狗索取報價的數目相若，但投保的貓隻佔總保單數目低於2成，期望今次放寬投保要求後，可以幫助更多貓主成功購買寵物保險。

OneDegree同時推出投保優惠，即日起至9月10日，主人為貓狗投保時輸入優惠碼「PURRFECT」即可享受「毛價保」75折優惠。此外，主人為每隻額外寵物投保更可獲6折。

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編輯：趙穎妍

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