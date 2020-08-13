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【聯通業績】聯通績後飆升25% ARPU重回增長助推升估值、下半年或多建15%的5G基站

即市財經 15:59 2020/08/13

分享：

聯通上半年業績超越市場預期，股價今日飆升25%。

聯通 （00762） 半年多賺1成，業績顯著改善，績後股價大升，今日曾高見5.73元，接近尾市仍升近25%，報5.7元，成交達25億元。多家大行發表報告，稱聯通業績全面超越預期，ARPU（每月每戶平均收入）重回增長更令市場驚喜：

券商 觀點 評級及目標價
招證國際

*聯通上半年ARPU（每月每戶平均收入）重回增長，令市場驚喜。對上一次聯通ARPU有增長為2017年上半年，或意味聯通ARPU跌勢已見底，增長趨勢或隨著5G滲透率提升而持續。


*聯通未披露5G用戶數量，但公司維持今年5000萬5G用戶目標，並預計5G市場份額將超過其整體移動市場份額。


*由於移動用戶流失，聯通股票年初至今表現不佳，但ARPU增長令人鼓舞，並很有可能推動股票重估。聯通目前估值為1.1倍2021年預測EV/EBITDA，處於估值低谷。

 

 「買入」評級，目標價7元。
野村

*下半年受5G業務擴張帶動，聯通移動服務業務料繼續復甦，但營運開支可能相應增加，影響盈利潛力。


*管理層指引，全年5G基站數量可能會較早前目標再增加15%，但因價格及建造成本下降，料全年資本開支不會調升。


*聯通產業互聯網業務上半年按年增長36%，公司應可受惠其「互聯網+產業」戰略，在新業務取得持續增長。

 

 「中性」評級，目標價由4.7元調升至5元
富瑞

*聯通上半年業績全面超越預期，若撇除12.8億人民幣資產減值影響，聯通淨利潤較市場預測高23%。


*聯通業績更增強對中資電訊股樂觀看法

 「買入」評級，目標價7.63元

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編輯：陳健婷

香港股票 中國聯通（00762） 5G
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