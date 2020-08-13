【聯通業績】聯通績後飆升25% ARPU重回增長助推升估值、下半年或多建15%的5G基站
聯通 （00762） 半年多賺1成，業績顯著改善，績後股價大升，今日曾高見5.73元，接近尾市仍升近25%，報5.7元，成交達25億元。多家大行發表報告，稱聯通業績全面超越預期，ARPU（每月每戶平均收入）重回增長更令市場驚喜：
|券商
|觀點
|評級及目標價
|招證國際
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*聯通上半年ARPU（每月每戶平均收入）重回增長，令市場驚喜。對上一次聯通ARPU有增長為2017年上半年，或意味聯通ARPU跌勢已見底，增長趨勢或隨著5G滲透率提升而持續。
|「買入」評級，目標價7元。
|野村
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*下半年受5G業務擴張帶動，聯通移動服務業務料繼續復甦，但營運開支可能相應增加，影響盈利潛力。
|「中性」評級，目標價由4.7元調升至5元
|富瑞
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*聯通上半年業績全面超越預期，若撇除12.8億人民幣資產減值影響，聯通淨利潤較市場預測高23%。
|「買入」評級，目標價7.63元
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編輯：陳健婷