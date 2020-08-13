【聯通業績】聯通績後飆升25% ARPU重回增長助推升估值、下半年或多建15%的5G基站

*聯通上半年ARPU（每月每戶平均收入）重回增長，令市場驚喜。對上一次聯通ARPU有增長為2017年上半年，或意味聯通ARPU跌勢已見底，增長趨勢或隨著5G滲透率提升而持續。



*聯通未披露5G用戶數量，但公司維持今年5000萬5G用戶目標，並預計5G市場份額將超過其整體移動市場份額。



*由於移動用戶流失，聯通股票年初至今表現不佳，但ARPU增長令人鼓舞，並很有可能推動股票重估。聯通目前估值為1.1倍2021年預測EV/EBITDA，處於估值低谷。