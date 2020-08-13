▲ 歐洲成熟市場高收益債券

早前歐盟（EU）同意了具里程碑意義的復興方案，為消費者和企業對歐盟的復甦打了強心針。從經濟數據上看，歐元區綜合採購經理人指數（PMI）到7月份已回升至54.8的擴張區域。雖然歐洲投資等級（IG）息差反映了預期的正面變化，但歐洲高收益（HY）息差仍滯後在收縮區域的PMI預期中，這顯示了有更多空間承擔歐洲信貸風險。

有效的疫情控制是對經濟重啟信心的前提。雖然美國和歐洲都在重啟經濟，但歐洲出現相對較快的復甦的可能性較大。以瑞典為例，雖然瑞典不實施全面封鎖，但經濟並未受惠，這主要是民眾沒有足夠的信心外出。因此，在所有人安全之前，沒有人是安全的，感染數字確實很重要，只要民眾對疫情控制有足夠的信心，重啟的速度便會有效率了。

歐洲高收益債券的歷史數據和預期的違約率相對溫和。在這兩方面來看，歐洲高收益違約率預計將比美國高收益顯低6% 。這可能歸因於政策效力和對銀行系統的依賴性較高，令財困的企業在處理債務時有更大的靈活性。另外，鑑於歐洲與美國高收益違約風險的控制程度較高，聯儲局直接參與高收益市場的推動下，目前市場認為美國高收益（c.5.3%）的絕對孳息率比歐洲高收益（c.4.9%）的絕對孳息率僅溢價40個點子。

以上的正面因素令歐洲高收益債券在固定收益部份提供了有力的支持。我們預期低息環境將推動高收益債券作為資產類別，並認為歐洲高收益債券將成為亞洲高收益以外的良好選擇（詳情請參閱“2020年第三季全球信貸：帶領復甦”，2020年7月6日）。