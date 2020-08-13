【內銀股】郭樹清料今年銀行業處置不良貸款3.4萬億人幣（第二版）

▲ 中國銀保監會主席郭樹清預計，今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元人民幣。

中國銀保監會主席郭樹清接受《新華社》訪問時表示，今年上半年受新冠肺炎疫情等因素影響，銀行業新形成不良貸款較去年同期有所上升。他預計，今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元人民幣（下同），比去年的2.3萬億元加大了力度，明年的處置力度會更大，因為很多貸款延期了，一些問題明年才會暴露出來。

數據顯示，今年第二季末，中國銀行業不良貸款率為1.94%，較首季末的1.91%進一步上升，上半年不良貸款總額增加3,229億元，已接近去年全年3,881億元的不良餘額增幅。

郭樹清指出，對未來不良壓力上升，要提早謀劃，積極應對。一方面，做實資產質量分類，督促銀行運用預期信用損失法評估貸款風險，真實反映企業經營變化；另一方面，備足抵禦風險彈藥，要求銀行採取多種方法補足資本，提前加大撥備提取，提高未來風險抵禦能力。同時，嚴控增量風險。督促銀行加強內部控制和風險管理，做好貸款「三查」，減少貸款損失。

5國有內銀8月底起 個人房貸定價基準轉LPR

此外，內地去年起宣布，逐步以貸款市場報價利率（LPR）取代存貸款基準利率，工行（01398）、中行（03988）、建行（00939）、農行（01288）及交行（03328）先後宣布，自本月底起，將存量浮現利率個人住房貸款定價基準批量轉換為LPR。

工中建農將於8月25日起轉換，交行則自8月21日起轉換。根據新模式，原合同利率定價方式統一轉換為以LPR為定價基準加點形式，加點可為負值，加點數值為原合同最近的執行利率值，與去年12月發布的相應期限LPR的差值。加點數值在合同剩餘期限內固定不變。

（第二版新增五大國有內銀內容）

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