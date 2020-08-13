美元彈金價急回　人民幣再試近月高位

最近兩周美滙指數兩度下試92.5低位後一度反彈，但未能一舉突破94水平的阻力關口。同時，美股重新回到歷史高位，避險情緒消退下，已經回到接近零息的美元吸引力乏善足陳。另一邊廂，黃金在突破歷史高位每盎司1921美元後進入單邊升浪，一度飆升至2075美元水平，隨後急回超過5%。筆者認為，美元弱勢、環球央行提供源源不絕的流動性、疫情及中美緊張關係的不確定性等等的中長期黃金利好因素仍然存在，加上通脹前景難以預測，一旦聯儲局在9月份會議上調整有關2%通脹目標的政策框架，將觸發通脹預期波動，待黃金調整過後仍然有望再創新高。

美元未能擺脫弱勢，人民幣亦悄悄升至5個月高位6.9276。市場憧憬周末舉行的中美貿易協議檢討會談。儘管中美緊張關係急劇升溫，美方官員仍然表示維持協議不變。現時特朗普似乎無意把貿易協議推倒重來，中國持續購買美國農產品對特朗普選情有利，相反再度上調關稅將會打擊中美的經濟復甦，進一步扛擊特朗普連任的機會。傳媒亦報道中方將會在會談上提及美國封殺中國通訊軟件的事宜，意味會談可能提供雙方一個對話機會，緩解近月日趨惡化的中美關係，為人民幣滙價提供支持。