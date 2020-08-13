【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 環球政治 16:12 2020/08/13 分享： 美國總統大選尚餘80日左右便要舉行，尋求連任的共和黨總統特朗普據報正積極爭取提前總統候選人辯論，期望盡早挫敗民主黨對手拜登。特朗普固然是對辯論信心十足，但同時也更反映他不容有失，並正全力展開準備工夫。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 2020/08/12 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 2020/08/12 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 2020/08/12 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難 2020/08/11 【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 2020/08/11 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 最新專欄文章 更多 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 2020/08/12 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 2020/08/12 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 2020/08/12 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 2020/08/12 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 千金應買心頭好？ 先看看經濟再說（訂戶專享） 2020/08/12 千金應買心頭好？ 先看看經濟再說（訂戶專享） 政治 美國 選舉 特朗普 庫什納 拜登 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入