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【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享）

環球政治 16:12 2020/08/13

分享：

美國總統大選尚餘80日左右便要舉行，尋求連任的共和黨總統特朗普據報正積極爭取提前總統候選人辯論，期望盡早挫敗民主黨對手拜登。特朗普固然是對辯論信心十足，但同時也更反映他不容有失，並正全力展開準備工夫。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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