【人民幣】人行央票中標息率2.7厘 票息創今年新高

▲ 人行今天在港推300億元人民幣央票，3個月及一年的最高票面息率皆報2.7厘；較同期的人幣定存息2.5厘高。

人民銀行今天（8月13日）透過金管局在港標售的央行票據，中標息率創今年新高，無論是3個月及一年皆為2.7厘。央票總發行額300億元（人民幣，下同）中，共接獲623.87億元的申請，超額認購近1.1倍。專家指主要反映人民幣資產具息差優勢，因而受追捧。

這是人行今年第3次來港推3個月及一年期的央票，對上一次此兩個期限的央票票息，竟破天荒創歷史新低，因5月14日投標的3個月期央票，中標息率乍現1.77厘底位；一年亦只得1.78厘，皆創史上低紀錄，其時受內地為抗疫連番降準及變相减息，推低拆息，導致上述央票的債息跌穿兩厘大關。不過，其總申購額逾797億元，錄得超購1.66倍。

至於今年2月，人行亦透過金管局向機構大戶投標300億元票據；當時3個月期的中標息率為2.55厘，一年亦有2.6厘。眼下面對中美博弈升級，累及人幣滙價反覆受壓，但新一批人債產品仍有不俗的承接力；票息更較同屬低風險的定期存款息率高，畢竟目前3個月及一年期的人民幣定存息，以招商永隆於本周二（8月11日）新推兩存期的年息齊享2.5厘，已是冠絕全城的「高息王」。

招商永隆司庫蕭啟洪認為，日前美國10年債息突抽升，累金價急跌；但只不過是大約0.7厘。而美債的短債息仍低見約0.1厘；反觀幾近零風險的境外人債，如人行的票據卻有2.7厘，凸顯息差優勢明顯，故錄得超購及反應較預期好。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪