【Wirecard破產】Wirecard造假餘波　將快速剔出德國DAX指數

▲ 德國證券交易所將採納新規定，德國支付巨企Wirecard下周將被剔出DAX指數。

德國支付巨企Wirecard（德：wdi）被揭造假後申請破產。德國證券交易所表示，採納新規定，快速將Wirecard剔出德國DAX指數，取替股份將於8月19日公布，並於8月21日收市後生效。

根據德國證券交易所最新規定，允許DAX指數將破產的成份股剔除，提前兩個交易日通知，這項新規將從8月19日起生效。

Wirecard於2018年被納入DAX指數，成為德國藍籌股。Wirecard 的核數師安永於6月指，無法確認Wirecard 19億歐元（約165億港元）現金，及後被揭造假，同月公司申請破產，而且多高層被補。

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編輯：袁諾曦