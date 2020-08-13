  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 17:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本網站於 8 月 16 日 (周日) 早上 07:00 至 09:00 進行維護工程，屆時服務將受影響。不便之處，敬請原諒。

【中美貿戰】美對港貨品產地來源標記設新規定　邱騰華：指白為黑

商業 16:15 2020/08/13

分享：

美國政府日前公告，香港製造並出口至美國的商品，必須貼上「中國製造」的標籤。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（13日）與本地主要商會舉行會議，討論美國對香港貨品產地來源標記的新規定。

【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理

邱騰華批評，美國單方面作出此規定是不負責任，此舉削弱香港一直擁有之關稅地位，批評規定是「指白為黑」，亦不符合世貿有關產地來源的規例，港府強烈譴責及反對美方是次做法。

暫未見美方對港製造產品施加額外關稅

他又指，透過美國海關初步資料顯示，美方現階段並未有就此新規例，要求作出新報關及行政程序之改變；亦未見有即時措施會對港製造產品施加額外關稅 ，但觀乎美國近日的取態，當局只能按目前的資料作分析。港府會研究維護自身利益的行動，包括利用世貿現有架構採取行動。

商務及經濟發展局局長邱騰華（中）今日與本地主要商會舉行會議，討論美國對香港貨品產地來源標記的新規定。（黃建輝攝）

邱又提到，去年本港出口美國香港製造產品的貨值約37億港元，佔總出口少於0.1%，受影響的行業包括食品、珠寶、藥品、鋁材等。 

至於商界代表則指，措施對製造業影響較微，但料資訊會令買家感混亂，以及增加企業營運成本。

【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣

【中美貿戰】港貨輸美須標中國製造　珠寶業憂徵稅打擊大

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
2020/08/11
【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理
2020/08/11
【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理
【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
2020/08/12
【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
【中美貿戰】港貨輸美須標中國製造　珠寶業憂徵稅打擊大
2020/08/12
【中美貿戰】港貨輸美須標中國製造　珠寶業憂徵稅打擊大
商會 經濟 商品 邱騰華 香港 商務及經濟發展局 美國 中國

上一篇文章

【香港出口】6月出口貨量跌0.6%　輸往美國跌18.2%

下一篇文章

【消費優惠】購物有咩買？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？
【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？
【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份
【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣