【中美貿戰】美對港貨品產地來源標記設新規定　邱騰華：指白為黑

美國政府日前公告，香港製造並出口至美國的商品，必須貼上「中國製造」的標籤。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（13日）與本地主要商會舉行會議，討論美國對香港貨品產地來源標記的新規定。

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邱騰華批評，美國單方面作出此規定是不負責任，此舉削弱香港一直擁有之關稅地位，批評規定是「指白為黑」，亦不符合世貿有關產地來源的規例，港府強烈譴責及反對美方是次做法。

暫未見美方對港製造產品施加額外關稅

他又指，透過美國海關初步資料顯示，美方現階段並未有就此新規例，要求作出新報關及行政程序之改變；亦未見有即時措施會對港製造產品施加額外關稅 ，但觀乎美國近日的取態，當局只能按目前的資料作分析。港府會研究維護自身利益的行動，包括利用世貿現有架構採取行動。

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華（中）今日與本地主要商會舉行會議，討論美國對香港貨品產地來源標記的新規定。（黃建輝攝）

邱又提到，去年本港出口美國香港製造產品的貨值約37億港元，佔總出口少於0.1%，受影響的行業包括食品、珠寶、藥品、鋁材等。

至於商界代表則指，措施對製造業影響較微，但料資訊會令買家感混亂，以及增加企業營運成本。

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責任編輯：蘇穎琪