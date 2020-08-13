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【疫市租樓】內地生近絕迹　第一城租金10000有找

股樓投資 15:54 2020/08/13

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疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，部分業主將單位轉賣為租，令租盤增多，終致租金受壓。此外，暑假原為租賃旺季，但疫情肆虐，內地生暫難來港升學，對專做內地生租務生意的屋苑影響最大，租盤紛紛減價，拖累租金下跌，其中沙田第一城租金，更創四年新低。

中原侯惠良說，沙田第一城40座中層A室，實用面積284平方呎，業主原叫價月租11,500元，惟見後市不明朗因素較多，而且少了內地生來港租樓，故決定減租，以月租9000元租出，實用呎租僅31.7元，創四年新低。此外，個別業主見租金下跌，加上睇淡後市，不惜劈價沽樓。

除了沙田區受影響，大圍名城亦算是重災區，區內代理說：「名城單位較大，有業主將單位分成多間房出租，以往年年加租，都不怕無租客，但今年不同，即使業主多次減租，單位仍無人租。」

相關文章：【忍痛賣樓】沙田租金急跌　業主：內地生好豪氣但近絕跡

相關文章：【疫廈市況】大圍名城業主趕賣樓　代理：業主怕新盤平賣　多過疫情

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撰文 : 黃卓賢

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