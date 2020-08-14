【裝修攻略@iM網欄】裝修設計或訂造傢俬，網上圖片可信嗎？

裝修設計或訂造傢俬，網上圖片可信嗎？

不。絕對不。千萬不。

作為裝修中伏的舉報中心，筆者見證很多公司網上圖片美輪美奐，實際完工單位手工就差到令業界面紅。

網上圖片是不可靠的。撇除有些公司購買別家公司的案例充當自己的以外，以下是網圖和現實的七大分別：

1. 顏色─沙龍照般的效果，無瑕而分明的顏色，都與現實相差甚遠。

2. 光線─無論是燈光還是陽光，很多都是相當不現實。

3. 闊度─效果圖或超廣角相機，能令你空間在相片中看上去變大和變闊了，但看上去仍像真度十足。

4. 配襯─你不可能像設計圖一樣配襯所有家居物品的顏色，別讓圖片誤導了。

5. 材質─物料的材質看上去不太真實，這是因為它們真的並不真實。

6. 消失的雜物─網圖從來看不見雜物，例如垃圾箱、座地風扇，當然企理。有些網上圖片甚至會故意勾走電掣掣面和移走窗簾……

7. 無瑕─這個就不用多說了。相片中完美的臉龐，實際上可以是一幅爛臉。

聽過公司說，單位現實是「相片打個八折」；筆者認為，那是手工好的情況。手工不好的情況，打五折吧。因為──相片可以隱藏一切瑕疵和錯誤。

裝修，必須爭取到現場參觀完工單位。彼此期望一致，其實對雙方都好。

PS：很多「境外傢俬公司」並不能造出宣傳圖上展示的傢俬，戶主要特別留意。

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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