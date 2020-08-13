【中美角力】馬化騰強調WeChat和微信不同　兩者到底有無分別？

美國總統特朗普（Donald Trump）上周簽署行政命令，禁止美國企業或個人與騰訊 （00700）旗下微信（WeChat）有關的任何交易。主席馬化騰昨日（12日）在業績會議開始時便強調「微信」和「WeChat」不一樣，直言或許有人分不清楚兩者屬於不同產品，同時指出行政命令的焦點是在美國的「WeChat」，而非在美國的其他業務，騰訊正尋求美國政府進一步澄清。

在許多人眼中，「微信」和「WeChat」只是中英名之分，但除了名稱以外，的確不盡相同。微信在2010年推出，2011年10月更新軟件時增設英文版本；到了2012年4月，為了進軍國際市場，騰訊將英文版微信正式改名為WeChat，並支援多種語言。

微信只限中國內地使用，然而WeChat針對的是中國大陸以外國家及地區的用戶。當用戶到手機應用程式商店下載這款軟件時，系統早已根據用戶的電話號碼分辨所在地區，從而決定用戶可下載WeChat抑或是微信。

在WeChat誕生初期，與微信的最大分別在於微信用户能與通訊軟件QQ的帳戶連結起來，並使用相關插件；而WeChat用户則可使用Facebook的插件。但隨著軟件升級，微信的功能比WeChat更全面，不只有內地用户常用的遊戲中心，亦提供各種生活繳費的服務。

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對於企業而言，較為重要的一點，可能是由於兩者儲存數據的伺服器不同，導致國外企業在WeChat註冊的官方帳號無法被內地微信用戶搜尋得到，亦無法向他們推送信息、進行互動。言下之意，美國企業如果要針對中國用户傳送廣告訊息，它們必須使用微信，而非WeChat。WeChat用戶則沒有接觸微信官方帳號的限制。

不過，一般民眾早已直接將WeChat和微信劃上等號，內地最大搜尋引擎百度旗下的「百度百科」都以「WeChat」標示微信，外國媒體亦經常在報道中用「WeChat」來指微信，而特朗普的行政命令中，採用的字眼亦是「WeChat」而非「Weixin」。

WeChat和微信之間的區別可謂十分重要，因為騰訊的絕大部分收入來自中國境內，如果在中國國內的即時通訊服務不受易響，那麼對騰訊業務、廣告收入的影響可能相當小。騰訊首席戰略官及高級執行副總裁密契爾（JamesMitchell）稱，美國業務佔騰訊收入僅2%，美國廣告收入只佔1%。