【美國疫情】特朗普倚重新顧問 不滿專家福西反對復課

新冠肺炎疫情持續,美國增至超過519萬人確診。美國總統特朗普仍主張復課,更曾公開批評華府專家福西。特朗普早前宣佈白宮加入新顧問阿特拉斯(Scott Atlas),據悉阿特拉斯對復課的主張更符合特朗普的看法,因此更得特朗普倚重。

特朗普(Donald Trump)於周一(10日)的白宮疫情記者會上,宣佈阿特拉斯加入成為新顧問。特朗普形容阿特拉斯是一位知名人物及備受尊重。

特朗普更表示:

他正在與我們合作,一起研究新冠疫情。他有很多好主意。

(He’s working with us and will be working with us on the coronavirus. And he has many great ideas.)