  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 17:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本網站於 8 月 16 日 (周日) 早上 07:00 至 09:00 進行維護工程，屆時服務將受影響。不便之處，敬請原諒。

【美國疫情】特朗普倚重新顧問 不滿專家福西反對復課

環球社會熱點 15:20 2020/08/13

分享：

新冠肺炎疫情持續，美國增至超過519萬人確診。美國總統特朗普仍主張復課，更曾公開批評華府專家福西。特朗普早前宣佈白宮加入新顧問阿特拉斯（Scott Atlas），據悉阿特拉斯對復課的主張更符合特朗普的看法，因此更得特朗普倚重。

賀錦麗批特朗普抗疫不力：美國每80秒就有1人亡

【美國疫情】執行社交距離規定惹不滿 17歲女侍應被顧客圍毆

特朗普（Donald Trump）於周一（10日）的白宮疫情記者會上，宣佈阿特拉斯加入成為新顧問。特朗普形容阿特拉斯是一位知名人物及備受尊重。

特朗普更表示：

他正在與我們合作，一起研究新冠疫情。他有很多好主意。

（He’s working with us and will be working with us on the coronavirus. And he has many great ideas.）

【歐洲第二波疫情】德法新症創新高 西班牙感染率高企

【新西蘭疫情】增14本地確診 奧克蘭或需進一步封城

阿特拉斯為史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員，本身並非傳染病專家，擅長神經放射學領域。

阿特拉斯近期不時以特邀嘉賓身份，出席特朗普喜愛的霍士新聞台節目，呼籲各大院校重開復課。阿特拉斯於月初的節目中，表示兒童並非新冠肺炎的關鍵傳播者，更聲稱人們認為新冠病毒檢測有用是在自欺欺人（kidding themselves）。

【俄羅斯疫苗】巴西協助量產疫苗 料明年下半年產首批

【新冠疫苗】反疫苗信息氾濫 CNN轟疾控中心沉默應對

特朗普近期多次與華府醫學專家出現衝突，包括7月底曾批評傳染病專家福西（Anthony Fauci）危言聳聽，指福西過往曾犯下數個錯誤。白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）月初表示，美國疫情已踏入新階段，較美國首次爆發新冠肺炎疫情時更嚴重。特朗普更批評伯克斯中了眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）的圈套，而發表打擊政府的言論。

特朗普此時安排阿特拉斯加入成為新顧問，被視為要抗衡福西及伯克斯等專家的信號。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普早前宣佈白宮加入新顧問阿特拉斯，有意與華府傳染病專家福西及伯克斯等人抗衡。

相關文章

【歐洲第二波疫情】德法新症創新高 西班牙感染率高企
今日
【歐洲第二波疫情】德法新症創新高 西班牙感染率高企
【美國疫情】執行社交距離規定惹不滿 17歲女侍應被顧客圍毆
今日
【美國疫情】執行社交距離規定惹不滿 17歲女侍應被顧客圍毆
【新冠疫苗】反疫苗信息氾濫 CNN轟疾控中心沉默應對
今日
【新冠疫苗】反疫苗信息氾濫 CNN轟疾控中心沉默應對
【俄羅斯疫苗】巴西協助量產疫苗 料明年下半年產首批
今日
【俄羅斯疫苗】巴西協助量產疫苗 料明年下半年產首批
賀錦麗批特朗普抗疫不力：美國每80秒就有1人亡
今日
賀錦麗批特朗普抗疫不力：美國每80秒就有1人亡
疫情 傳染病 人事調動 特朗普 美國 白宮 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間17:00）
【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過？專家咁睇
【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過？專家咁睇
疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查
疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查