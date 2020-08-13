【美國疫情】特朗普倚重新顧問 不滿專家福西反對復課

新冠肺炎疫情持續，美國增至超過519萬人確診。美國總統特朗普仍主張復課，更曾公開批評華府專家福西。特朗普早前宣佈白宮加入新顧問阿特拉斯（Scott Atlas），據悉阿特拉斯對復課的主張更符合特朗普的看法，因此更得特朗普倚重。

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特朗普（Donald Trump）於周一（10日）的白宮疫情記者會上，宣佈阿特拉斯加入成為新顧問。特朗普形容阿特拉斯是一位知名人物及備受尊重。

特朗普更表示：

他正在與我們合作，一起研究新冠疫情。他有很多好主意。 （He’s working with us and will be working with us on the coronavirus. And he has many great ideas.）

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阿特拉斯為史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員，本身並非傳染病專家，擅長神經放射學領域。

阿特拉斯近期不時以特邀嘉賓身份，出席特朗普喜愛的霍士新聞台節目，呼籲各大院校重開復課。阿特拉斯於月初的節目中，表示兒童並非新冠肺炎的關鍵傳播者，更聲稱人們認為新冠病毒檢測有用是在自欺欺人（kidding themselves）。

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特朗普近期多次與華府醫學專家出現衝突，包括7月底曾批評傳染病專家福西（Anthony Fauci）危言聳聽，指福西過往曾犯下數個錯誤。白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）月初表示，美國疫情已踏入新階段，較美國首次爆發新冠肺炎疫情時更嚴重。特朗普更批評伯克斯中了眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）的圈套，而發表打擊政府的言論。

特朗普此時安排阿特拉斯加入成為新顧問，被視為要抗衡福西及伯克斯等專家的信號。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普早前宣佈白宮加入新顧問阿特拉斯，有意與華府傳染病專家福西及伯克斯等人抗衡。