【人口販運】印度3童工死亡　掀起反人口販運活動

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）當局日前營救了3名工廠童工因，但最後因營養不良而喪生，引發當地針對防上販運兒童的活動。當地政府正建立額外的檢查站，以制止人口販運者的違反行為。

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拉賈斯坦邦以手工業聞名，隨著放寬因新冠肺炎下的限制，該邦開始重啟工作，有關部門擔心因此會令童工增加。在印度，僱用15歲以下兒童是違法的，惟在課餘時間幫忙打理家族生意除外。關注兒童權利的專家指出，這項法律的漏洞，會被僱主和人口販子濫用，令成千上萬貧困兒童被販運為工廠和農場工作。

另一地區，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）同樣建立額外的檢查站，以制止人口販運問題。當地最高法院上週表示，拉賈斯坦邦童工現象猖獗，希望警察、勞工和兒童福利官員保持警惕，並經常進行突擊檢查。

近年來，印度發起了多次突擊檢查童工運動，打擊了僱用兒童製作手鐲、鞋子或縫製亮片的工廠。政府數據顯示，自2016年以來，印度約有17.5萬名兒童被遣散或獲救。

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責任編輯：梁翠麗