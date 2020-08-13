  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 17:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本網站於 8 月 16 日 (周日) 早上 07:00 至 09:00 進行維護工程，屆時服務將受影響。不便之處，敬請原諒。

【人口販運】印度3童工死亡　掀起反人口販運活動

環球政經 15:16 2020/08/13

分享：

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）當局日前營救了3名工廠童工因，但最後因營養不良而喪生，引發當地針對防上販運兒童的活動。當地政府正建立額外的檢查站，以制止人口販運者的違反行為。

其他文章：【打破禁忌】印度外賣公司　讓婦女及變性員工享「月事假期」

其他文章：挑戰印度咖喱？ 日本咖喱連鎖店CoCo壹番屋印度開店

拉賈斯坦邦以手工業聞名，隨著放寬因新冠肺炎下的限制，該邦開始重啟工作，有關部門擔心因此會令童工增加。在印度，僱用15歲以下兒童是違法的，惟在課餘時間幫忙打理家族生意除外。關注兒童權利的專家指出，這項法律的漏洞，會被僱主和人口販子濫用，令成千上萬貧困兒童被販運為工廠和農場工作。

另一地區，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）同樣建立額外的檢查站，以制止人口販運問題。當地最高法院上週表示，拉賈斯坦邦童工現象猖獗，希望警察、勞工和兒童福利官員保持警惕，並經常進行突擊檢查。

近年來，印度發起了多次突擊檢查童工運動，打擊了僱用兒童製作手鐲、鞋子或縫製亮片的工廠。政府數據顯示，自2016年以來，印度約有17.5萬名兒童被遣散或獲救。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗

人口 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市租樓】內地生近絕迹　第一城租金10000有找
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？
小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！