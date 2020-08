摩根大通(JP Morgan)CEO Jamie Dimon日前接受外媒訪問指,雖然美國近月股市升幅可觀,但並沒有反映每日人民的痛苦,因此呼籲政府及大型企業應該盡力幫助貧苦大眾。他認為美國已開始慢慢控制疫情(Slowly getting the virus under control),又預期美國失業率將逐步由現時10.2%,在2021年跌至低於7%。

另外,Jamie Dimon認為雖然美國推出的刺激經濟方案有不足地方,但政界人士包括政府、共和黨及民主黨的議員行動迅速值得讚賞。不過,他強調美國需要推出更多措施,不應該因為美國股市向好就鬆懈下來。

編輯:謝克迪