【歐洲第二波疫情】德法新症創新高 西班牙感染率高企

▲ 【歐洲第二波疫情】德國法國新症創新高 西班牙感染率高企

歐洲第二波疫情持續，多國情況嚴峻。德國和法國的新冠肺炎新增確診病例，同創5月以來新高；西班牙的確診率高企不下，成為西歐情況最差的國家。在比利時，首都布魯塞爾實際強制戴口罩，要求民眾在公眾場所戴口罩。

德國周三（12日）新增1200多宗確診病例，為超過3個月以來最多，主因民眾出國度假後染疫。同時，法國新增2524宗確診，為5月解封以來的單日新高，巴黎取消今年的馬拉松賽事。

德國早前警告，如非必要，不要前往西班牙部分地區。外交部表示，由於當地感染率上升，周二（11日）已擴大外遊警示至西班牙首都馬德里、巴斯克地區。

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西班牙周三（12日）單日多近1500人確診，加泰羅尼亞仍是重災區，當地的大學的專家馬西普（Salvador Macip）稱，西班牙正處於「關鍵時刻」，情況要麼好轉，要麼惡化，意味須全力以赴遏止疫情。

西班牙累計超過32萬人染疫，西歐國家中最多，為全球第11嚴重的國家。

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比利時布魯塞爾過去一星期，平均每日新增50宗病例。布魯塞爾的口罩令擴大，民眾周三起公共場所必須戴口罩，新規例適用於12歲以上的人。

警方加強封法，確保民眾遵守新規定。當局早前僅要求民眾在密封空間，如購物中心，佩戴口罩。

比利時累計逾7.5萬人感染新冠肺炎，9800多人死亡。

在希臘，周三新增262宗確診，自爆疫以來最多。希臘近幾周感染人數明顯增加，雖然目前是旅遊旺季，但部分旅遊勝地仍實施宵禁，要求酒店和酒吧停業，亦對數個歐盟和巴爾幹國家實施入境限制。

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記者：鄧燕君