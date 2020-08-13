【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英涉違反「港區國安法」於周一早上被捕後，壹傳媒當日下午起，股價即時爆升。中央結算系統（CCASS）最新更新壹傳媒周一倉位變化，兩大中資中介人、散戶數目龐大的富途證券、中銀香港，為壹傳媒最大淨買入券商，相反美資行盈透（Interactive Brokers）倉位減幅最多。

壹傳媒周一起股價、成交大增，當日成交股數已達14.39億股，相當於黎智英持股外的「街貨量」約兩倍，反映股份換手頻密。

富途、中銀香港及安利為三大倉位增加的券商

CCASS數據也顯示，三大倉位增加的券商合計只淨買入5352萬股，相當全日成交股數的3.7%，可見當日投資者進出頻頻，似乎並非單一投資者掃高持貨。

三大倉位增加的券商中，依次為富途證券、中銀香港以及安里證券，倉位分別增加2712萬股、1539萬股和1100萬股，相當於壹傳媒發行股數的1.03%、0.58%及0.42%。

安里證券黃偉康：有客有錢又覺得好炒

安里證券主席兼行政總裁黃偉康稱，有客戶「（自己）有錢又覺得好炒」遂落場買賣，但整體而言未見到當日有太多客戶參與，又指以壹傳媒當日收市價計，該行淨增加的持倉不足300萬元，佔該行整體比例很少。

減持最多的三家券商則分別是盈透、花旗及渣打香港，倉位分別減少2445萬股、993萬股和748萬股，相當於壹傳媒股數的0.93%、0.38%及0.28%。

壹傳媒只有8.64億股可供即時交易

值得注意是，壹傳媒只有32.78%發行股數或8.64億股股份在CCASS系統內，可供即時交易。

壹傳媒周一、周二股價大幅炒升後，近兩日股價急跌，今日股價全日跌42%，報0.38元，成交2.69億元或5.97億股，換手率依然高企。

壹傳媒最新股價較本周即市高位累跌8成，但仍較黎智英被捕前高3倍。

（第二版加入安利回應，第三版更新壹傳媒最新股價）

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編輯：謝智聰、麥德銘