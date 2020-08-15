【芳香滿溢@iM網欄】遍地人工香精 教你五招分辨真假精油

本沒打算撰寫香薰入門，但最近一次經歷，讓我決定寫這篇文章。某天到位於尖沙咀的香薰教室購買產品，大廈附近新開了一間精油銷售店，我問店員貨品是否純正香薰油，店員說是天然的，再問價錢，1公升300元玫瑰、檀香、茉莉……若購買其他產品可以200元購買……天啊，199元1公升精油，也太便宜了吧！舉例說，玫瑰精油的產出率很低，3000多公斤大馬士革玫瑰才萃取出一公斤玫瑰（ Damask Rose ，Rosa Damascena）精油，一瓶1ml的玫瑰精油約700-800元，而200元一公升，價錢上已出問題。

▲ 棕色玻璃瓶盛載純精油

甫離開店，聽到路過的少女說，氣味很清香！或許人們吸慣了人工香精，患有「 嗅覺疫勞」，已分不開天然與人工合成的氣味。這也難柽，洗頭水、潤手膏、沐浴露等都標榜含天然精油、清新花香.......在未成為芳療師時，曾打翻了以上品牌的所謂精油， 觸手「涼浸浸」，那意味著產品混摻了大量酒精，正因為加了酒精，大家就要小心容易著火。我一向推介陶瓷電香薰爐，主要想避免火警。或許是長期吸聞天然香氣的關係，嗅覺變得靈敏，聞到化學香氣後會感到頭痛，噁心，所以我對假精油一向敬而遠之。

▲ 使用陶瓷電香薰爐更安心

中大醫學院研究指，長者長期於室內燒香，會損害大腦功能及削弱認知能力。團隊發現，有室內燒香習慣的長者，認知表現包括整體認知能力、思考能力、視覺空間能力和記憶力四方面明顯較差。同樣原理，經常吸聞人工香精，嗅覺感知會逐漸減弱，對大腦功能亦有一定的損害，醫生建議燒香時應保持空氣流通，別在密閉的空間燃點。

2004年兩位美國科學家理查阿克塞爾（Richard Axel）與琳達巴克（Linda Brown Buck），因為研究嗅覺受體與嗅覺系統的重大發現，獲得諾貝爾醫學獎，他們向眾人揭開嗅覺的祕密。人類的嗅覺細胞能直接進入中樞神經系統。嗅覺可以直接透過大腦邊緣系統，刺激杏仁核與海馬迴，直接影響情緒、記憶與荷爾蒙，「吸聞」與「情緒」原來有直接關聯。有一個較簡單分辨真假的方法，除了上文說，觸手沒有冰涼感覺、價錢不太平宜外，可滴數滴精油於紙巾上，因精油含揮發性，剛聞及過10分鐘後聞，味道會轉淡，但若是人工合成的，味道一樣濃烈。

▲ 分辨純精油

選購真正的香薰油要懂得看瓶子：

一、正牌精油都用有顏色的玻璃瓶盛載，深藍色、墨綠色、棕色等，因為精油具揮發性，故不會用膠瓶盛載，亦防日光及氧氣滲入，不易揮發、變質。

二、精油的包裝標簽如同身份證，必須印有產地、英文和拉丁學名。由於不同國家名稱都有所不同，而拉丁學名為國際通用的植物分類標準，所以必須使用拉丁學名。

三、純淨的精油滲透力愈強。將精油擦在手腕內側，品質好的精油瞬間吸收，且不會殘留油脂。

▲ 純精油散發天然香氣



四、有明確的產地，植物來源地標示。

五、有些附有精油萃取方法、批次、保存期限、生產商、銷售商等訊息，這些不一定全部現在瓶身，但包裝盒、說明書上必有。法國抗衰老醫學研究中心報告指，消費者如長期使用劣質精油，很可能美容不成反遭毀容。有一點更要注意，精油不溶於水，故千萬別將精油加於水中喝，會燙傷喉部及食道，大家千萬要注意！



作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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