【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？

▲ 「巴菲特指標」在2000年、2008年及2018年均突破三位數，隨後全球股市便迎來拋售潮。

年初疫情爆發以來，美股升幅與經濟實況「脱軌」，開始引起市場憂慮股市出現泡沫，將全球股市市值除以全球國內生產總值（GDP）作比率的「巴菲特指標」更創下1971年以來新高，高達177.89%，暗示市場面臨拋售風險。

該指標曾被巴菲特稱為「量度估值水平的最佳指標」，一旦比率超過100%，就表示市場被高估，而當該指標接近50%（接近美股歷史平均水平），即表明當前市場存在低估。該比率在2000年、2008年以及2018年均突破三位數，隨後全球股市便迎來拋售潮。

巴菲特曾表示，當指標在互聯網泡沫破滅前的幾個月，急升至紀錄新高時，它是「一個非常強烈的警號」。當下美股市場同樣受科技股上漲推動，蘋果（NASDAQ：AAPL）、亞馬遜（NASDAQ：AMZN）、微軟（NASDAQ：MSFT）今年股價屢創新高，市值均突破萬億美元。FAAMG約佔標普500市值的20％，若以上公司的估值下調，將會衝擊整個美股估值。

該指標的當前水平凸顯出全球股市高估與經濟增長放緩之間的巨大差距。政府和央行積極干預以紓困公司和支撐市場，全球股市上漲；同時，全球經濟則因封鎖政策受到重創，工廠關閉、旅行禁令及在家工作（WFH）都對各行業帶來嚴重衝擊。

股市「拋售潮」或衝擊美國經濟

基石宏觀（Cornerstone Macro）首席投資策略師Michael Kantrowitz表示，股市在經濟中所佔的比重越來越大，股市下跌可能會對美國的經濟復甦產生重大影響。

「在過去30年，通過財富效應，我們知道股市是經濟的重要組成部分。聯儲局的政策和降息最終使股市在經濟中佔據更大比重。」如果市場下滑對經濟產生負面影響，「工具就會減少」，因為聯儲局效率降低，無法進一步降低利率。

富國銀行（Wells Fargo）股票策略主管Chris Harvey説：「當下市場很多現象讓人想起90年代末的崩潰。」但他不認為互聯網泡沫時期的拋售潮會捲土重來，而是預期未來幾個月股市漲幅可能會減弱。

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記者：馮正男