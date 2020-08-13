  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本網站於 8 月 16 日 (周日) 早上 07:00 至 09:00 進行維護工程，屆時服務將受影響。不便之處，敬請原諒。

【港股追蹤】創科績後爆升1成　再創上市新高

股樓投資 15:01 2020/08/13

分享：

步入中期業績高峰期，本周有近百隻股份公布業績，當中包括多隻藍籌股，昨日除騰訊控股（00700）外，創科實業（00669）亦公布上半年成績表，業績表現符合市場預期，加上有大行唱好，股價今日甫開市已升超過7%，之後愈升愈有，曾升至95.5元的歷史高位，午後走勢保持強勁，截至下午3時，股價仍升逾10%。

集團中期業績有幾靚仔? 截至今年6月底止，上半年收入按年上升12.8%，至42.1億美元，純利按年增長16.3%，至3.3億美元，在疫市下有此成績，可謂非常突出。期內毛利率亦由去年上半年37.6%，上升0.4個百分點，至38%。值得留意的是，集團同時增加派息，由去年同期45仙，今次中期息增至53仙，按年升近18%，即是將多賺的派盡俾股東。

大行績後亦睇好股份前景，花旗指，公司上半年業績表現強勁，遠高於市場預期，認為旗下個人防護用品等產品，受惠疫情下凡留家需求，令收入上升，故上調股份目標價，由原本90元，提升逾16%，至105元，維持「買入」評級。

撰文 : 葉志偉

相關文章

【港股追蹤】高位抽水　教育股準備散貨？
2020/08/11
【港股追蹤】高位抽水　教育股準備散貨？
【港股追蹤】移卡神話破滅？　升完2成倒跌2成
2020/08/11
【港股追蹤】移卡神話破滅？　升完2成倒跌2成
【港股追蹤】毛記葵涌爆升後遭股東減持　有無啟示？　
2020/08/12
【港股追蹤】毛記葵涌爆升後遭股東減持　有無啟示？　
【港股追蹤】舊經濟股終於發力？　滙豐顯著造好
2020/08/12
【港股追蹤】舊經濟股終於發力？　滙豐顯著造好
【港股追蹤】三大電訊商首隻派成績表　業績有睇頭
2020/08/12
【港股追蹤】三大電訊商首隻派成績表　業績有睇頭
創科實業（00669） 香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？
小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！