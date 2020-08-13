【港股追蹤】創科績後爆升1成　再創上市新高

步入中期業績高峰期，本周有近百隻股份公布業績，當中包括多隻藍籌股，昨日除騰訊控股（00700）外，創科實業（00669）亦公布上半年成績表，業績表現符合市場預期，加上有大行唱好，股價今日甫開市已升超過7%，之後愈升愈有，曾升至95.5元的歷史高位，午後走勢保持強勁，截至下午3時，股價仍升逾10%。

集團中期業績有幾靚仔? 截至今年6月底止，上半年收入按年上升12.8%，至42.1億美元，純利按年增長16.3%，至3.3億美元，在疫市下有此成績，可謂非常突出。期內毛利率亦由去年上半年37.6%，上升0.4個百分點，至38%。值得留意的是，集團同時增加派息，由去年同期45仙，今次中期息增至53仙，按年升近18%，即是將多賺的派盡俾股東。

大行績後亦睇好股份前景，花旗指，公司上半年業績表現強勁，遠高於市場預期，認為旗下個人防護用品等產品，受惠疫情下凡留家需求，令收入上升，故上調股份目標價，由原本90元，提升逾16%，至105元，維持「買入」評級。