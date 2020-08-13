字節跳動5億人幣收購百科名醫 完善平台內容生態

▲ 字節跳動於今年上半年合共進行13宗投資。

字節跳動公布，以5億元人民幣完成收購內地科普知識平台百科名醫，據天眼查顯示，今年上半年，字節跳動合共進行13宗投資，百科名醫網是期內最大額的一宗交易。

字節跳動向內地媒體表示，收購百科名醫主要建設更完整的平台內容生態，公司期待百科名醫為今日頭條、抖音、西瓜視頻等產品，注入更豐富、優質的醫學科普內容，滿足用戶獲取實用醫療健康知識的需求。

百科名醫成立於2010年，為內地最大的獨立版權醫學知識圖譜，旗下的醫學內容平台百科名醫網，是國家衞健委權威醫學科普項目唯一指定網站。

截至去年10月，公司完成約1000萬美元的（約7800萬港元）的B輪融資，由千驥資本領投。搜狗（美：SOGO亦曾於2018年有份投資百科名醫。

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編輯：謝卓榮