【WVR染藍】中金：阿里巴巴、美團及安踏最大機會「染藍」　納入料獲157億元被動資金追入

▲ 中金指，阿里巴巴若納入，按最新價格及估算的自由流通市值，恒指權重約3.8%。

恒生指數公司將於周五收市後公布季度調整結果，中金報告認為，根據恒指公司5月的諮詢結果，今次將會把同股不同權及第二上市公司納入選股範圍。中金估算，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、安踏體育 （02020） 是三大最有機會「染藍」的公司，料合共吸引約20.1億美元（約157億港元）被動資金追入。

據中金初步估算，現時追蹤恒指的ETF資金規模約198億美元，追蹤國指則為48億美元。中金指，現時阿里巴巴、美團點評、安踏體育、阿里健康 （00241） 、藥物生物 （02269） 及華潤啤酒 （00291） 排在恒指公司的選擇前列，若納入，按最新價格及估算的自由流通市值，權重分別約3.8%、5%、1.3%、1.6%、1.4%及1.1%，相應流入的ETF補動資金規模分別約7.6億美元、9.9億美元、2.6億美元、3.2億美元、2.8億美元及2.2億美元。

現時排在恒指中較後的股票分中國神華 （01088） 、太古 （00019） 、信置 （00083） 、恒隆地產 （00101） 、中國旺旺 （00151） 及新世界發展 （00017） ，權重約0.2%至0.7%不等。若被剔除，將引發4800萬至1.5億美元資金流出。

中金指，現時金融板塊在恒指及國指佔比高達48%及41%，這是恒指及國指今年來大幅落後於MSCI中國指數及A股的主要原因。若阿里巴巴及美團成功「染藍」，有助提升新經濟板塊在指數中的佔比。

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編輯：陳韻妍