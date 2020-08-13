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【酒店寒冬】荃灣悅來酒店擬裁café酒吧逾20名員工　悅來酒店：已按合約作賠償

即市財經 17:56 2020/08/13

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香港酒店工會引述消息指，又名熊貓酒店的荃灣悅來酒店裁減咖啡室連酒吧約20多名員工。

香港酒店工會引述消息指，荃灣悅來酒店（又名為熊貓酒店）因市道低迷，已關閉酒店咖啡室連酒吧，同時於周二（11日）裁員相關部門員工約20多名，包括部門主管級員工。據悉，悅來酒店會按照勞工法例賠償代通知金及遣散費或長期服務金。

悅來酒店回覆本報指，受新冠病毒疫情影響，是次關閉咖啡室及酒吧屬商業決定。為減少受影響人員的數目，公司已盡量安排部份員工轉職到相關部門繼續留任工作。其他獲終止合約的員工已按照僱傭合約作出賠償及安排。

香港酒店工會指，由於政府防疫不力引致香港百業蕭條，企業依法賠償、裁員是無可厚非。但作為營運多年的老酒店，過去數十年的利潤必然豐厚，就算員工有分獲花紅，相對於酒店所獲的利潤只是微乎其微，公司必然有能力承受數月的虧損。只是普遍企業只會揸壓員工獲取最大利益，利用員工後不甘與員工共渡時艱。

悅來酒店於1991年落成，因外牆及徽號均採用熊貓的圖案，並以英文名稱為Panda Hotel，故又得名為熊貓酒店。

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編輯：袁諾曦

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