【保險科技】前IBM工程師研保單管理App　AI分析保障範圍

▲ PortfoPlus行政總裁黃田剛指，親友離世一事令他反思港人對保險的細節條款並不了解，因而決定開發PortfoPlus。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，引起社會大眾關注保險保障。香港保險市場成熟，一人可能有幾份保單。不過無論是保險從業員、抑或是投保人，要妥善管理資料並不容易。曾擔任IBM的IT工程師及保險經紀的黃田剛決定利用自身經驗，研發手機應用程式（App）PortfoPlus，透過人工智能（AI）及數據分析，助投保人及保險從業員管理保單，並分析保障範圍是否足夠。

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PortfoPlus行政總裁黃田剛透露，親戚於2017年在沖繩旅行期間突然暈倒，並送到當地醫院治理。當地醫療費用昂貴，當時親戚同行的妻子對丈夫的保單一無所知，不認識丈夫的保險顧問，完全不知道包含哪些保障。求救無援的情況下只能尋找黃田剛幫助，花了4至5小時才找到有一份覆蓋的保單，惟該名親戚在當地留醫兩日後離世。

是次不幸事件令黃田剛反思，港人雖然懂得購買保險，但複雜的銀碼及條款，卻令投保人難以清楚了解產品的保障範圍。所以他看準痛點，透過數碼港資助及自掏腰包，共斥資逾百萬港元，研發保單管理平台。「現時每個人基本上都有智能手機，不如就開發手機App，只要一開App就可以瀏覽各張保單細節，投保人就能在緊急關頭快速搜尋保單資料。」

PortfoPlus於去年6月正式推出，目前僅開放予保險顧問註冊，並由顧問為有意使用平台服務的客人，上傳保單資料及開設帳戶。投保人只要透過保險顧問開設的專屬帳戶，就能免費登入平台，看到所有保單資料。同時系統也會利用大數據，由AI分析並製作圖表讓投保人了解現有的保障是否足夠，也會根據投保人所填寫的供養家庭開支及通脹等因素，評估保單是否需要加大保額，才能達致良好保障水平。

▲ 程式系統會根據投保人所填寫的供養家庭開支及通脹等因素，利用大數據分析客戶的保單狀態。（受訪者提供圖片）

除為投保人提供服務外，PortfoPlus也推出保險顧問專屬介面，讓保險從業員儲存客戶的保單資料，並了解客戶的需求，透過AI演算分析客人投保新單的潛力，向客人提供更精準的投保建議。

▲ PortfoPlus也推出保險顧問專屬介面。（受訪者提供圖片）

檢討私隱政策 採用銀行級安全技術

不過私隱問題一直受外界重點關注事，大眾對個人資訊的保護意識不斷提高，當要向程式提供個人資料，或會令客戶卻步。黃田剛坦言，ProtfoPlus作為一間要處理數據的科企，也會認真檢討自家的私隱政策。他強調，程式已採用銀行級安全技術，包括256bit加密及SSL加密，而且不會要求客戶提供個人敏感資料，如真實名字及身份證等。

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記者：曾曉汶