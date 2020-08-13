  • 28°C
香港時間 : 2020813日 (四) 15:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保險科技】前IBM工程師研保單管理App　AI分析保障範圍

科技 14:00 2020/08/13

分享：

PortfoPlus行政總裁黃田剛指，親友離世一事令他反思港人對保險的細節條款並不了解，因而決定開發PortfoPlus。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，引起社會大眾關注保險保障。香港保險市場成熟，一人可能有幾份保單。不過無論是保險從業員、抑或是投保人，要妥善管理資料並不容易。曾擔任IBM的IT工程師及保險經紀的黃田剛決定利用自身經驗，研發手機應用程式（App）PortfoPlus，透過人工智能（AI）及數據分析，助投保人及保險從業員管理保單，並分析保障範圍是否足夠。

>>>【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大

>>>促保險業界數碼轉型　再保險公司研自動化系統

PortfoPlus行政總裁黃田剛透露，親戚於2017年在沖繩旅行期間突然暈倒，並送到當地醫院治理。當地醫療費用昂貴，當時親戚同行的妻子對丈夫的保單一無所知，不認識丈夫的保險顧問，完全不知道包含哪些保障。求救無援的情況下只能尋找黃田剛幫助，花了4至5小時才找到有一份覆蓋的保單，惟該名親戚在當地留醫兩日後離世。

是次不幸事件令黃田剛反思，港人雖然懂得購買保險，但複雜的銀碼及條款，卻令投保人難以清楚了解產品的保障範圍。所以他看準痛點，透過數碼港資助及自掏腰包，共斥資逾百萬港元，研發保單管理平台。「現時每個人基本上都有智能手機，不如就開發手機App，只要一開App就可以瀏覽各張保單細節，投保人就能在緊急關頭快速搜尋保單資料。」

PortfoPlus於去年6月正式推出，目前僅開放予保險顧問註冊，並由顧問為有意使用平台服務的客人，上傳保單資料及開設帳戶。投保人只要透過保險顧問開設的專屬帳戶，就能免費登入平台，看到所有保單資料。同時系統也會利用大數據，由AI分析並製作圖表讓投保人了解現有的保障是否足夠，也會根據投保人所填寫的供養家庭開支及通脹等因素，評估保單是否需要加大保額，才能達致良好保障水平。

程式系統會根據投保人所填寫的供養家庭開支及通脹等因素，利用大數據分析客戶的保單狀態。（受訪者提供圖片）

除為投保人提供服務外，PortfoPlus也推出保險顧問專屬介面，讓保險從業員儲存客戶的保單資料，並了解客戶的需求，透過AI演算分析客人投保新單的潛力，向客人提供更精準的投保建議。

PortfoPlus也推出保險顧問專屬介面。（受訪者提供圖片）

檢討私隱政策　採用銀行級安全技術

不過私隱問題一直受外界重點關注事，大眾對個人資訊的保護意識不斷提高，當要向程式提供個人資料，或會令客戶卻步。黃田剛坦言，ProtfoPlus作為一間要處理數據的科企，也會認真檢討自家的私隱政策。他強調，程式已採用銀行級安全技術，包括256bit加密及SSL加密，而且不會要求客戶提供個人敏感資料，如真實名字及身份證等。

>>>保險業採用新儲存技術　許可成本勁慳40%

記者：曾曉汶

相關文章

【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行
2020/08/06
【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行
【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款
2020/05/21
【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款
【金融科技】數碼港創新FinTech方案　助中小企業降業務成本
2020/01/14
【金融科技】數碼港創新FinTech方案　助中小企業降業務成本
【金融科技】本地初創集各國精英　各出奇謀搶B2B市場
2020/01/14
【金融科技】本地初創集各國精英　各出奇謀搶B2B市場
香港 銀行 疫情 人工智能 保險經紀 肺炎 敏感 新冠肺炎 大數據 智能手機

上一篇文章

【挑戰摺機】微軟雙屏幕手機Surface Duo　9月美國上市

下一篇文章

【在家工作】Adobe推快捷域名「.new」　加快檔案轉換
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】傳4G版iPhone 12下年初推出　售6200元
【iPhone 12】傳4G版iPhone 12下年初推出　售6200元
【每日焦點】小米推55吋OLED透明電視　華為Watch Fit智能手錶官方圖曝光
【每日焦點】小米推55吋OLED透明電視　華為Watch Fit智能手錶官方圖曝光
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【全球量產】小米推55吋OLED透明電視　
【全球量產】小米推55吋OLED透明電視　
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險