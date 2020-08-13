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白俄羅斯示威拘捕6千人 有示威者被警察拘留後死亡

環球社會熱點 13:56 2020/08/13

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白俄羅斯全國多地連續三日爆發示威衝突，累計6千人被捕，2人死亡，其中有示威者被警察拘留後死亡。

白俄羅斯總統大選後，民眾因懷疑選舉結果舞弊不滿結果，全國多地連續三日爆發示威衝突，累計6千人被捕。外媒報道，有示威者被警察拘留後死亡，是當地爆發示威以來第二宗死亡案件。

在首都明斯克（Minsk），防暴警察以武力對付集會人士，發射閃光彈、橡膠子彈、施放水炮等，有示威者死亡。由於警方封鎖多個城市的主要街道，示威民眾較前一兩天減少。內政部表示，全國有25個城市及鄉鎮有示威集會，拘捕一千人，累計三日共拘捕6,000人。

白俄羅斯反對派領袖被迫離國 往立陶宛與孩子團聚

白俄羅斯示威3000人被捕 總統：不容忍烏克蘭式革命

示威至今造成兩人死亡。警方表示，新增的死者25歲，死因未明。死者母親透露，死者有心臟相關的疾病，死前曾被關在警車裡幾個小時。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發聲明，譴責白俄羅斯總統盧卡申科當局，對和平示威者使用暴力，在被捕的6,000人當中，部分是旁觀者及未成年人士，違反國際人權標準。據報有被捕人士在拘留期間遭到虐待，巴切萊特呼籲釋放所有被不合法拘留的人士，以及徹查虐待的行為。

歐盟表示，將於在周五（14日）的外長特別會議，討論白俄羅斯局勢。

白俄羅斯總統5度連任 民眾不滿結果爆發示威

【白俄羅斯疫情】波照踼舖照開 總統籲飲伏特加抗疫

白俄羅斯大選在當地時間周日（9日）舉行，65歲的總統盧卡申科以超過8成的得票率成功連任，自1994年上任以來，第6次當選白俄羅斯總統。民眾不滿選舉結果，指控選舉舞弊；反對派領袖、代夫參選的季哈諾夫斯卡婭據報被迫離國，已前往立陶宛和家人會合。

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責任編輯：葉芷樺

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