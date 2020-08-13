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【在家工作】Adobe推快捷域名「.new」　加快檔案轉換

科技 13:32 2020/08/13

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Adobe今日宣布，推出Adobe Acrobat和Adobe Spark快捷域名「.new」，以提高工作效率。

Adobe今日宣布，與Google合作推出Adobe Acrobat和Adobe Spark快捷域名「.new」，以協助需要在家工作的用家，以最精簡、高效的方式完成工作。

目前用家只要在瀏覽器輸入PDF.new，就能將任何Microsoft Office或影像檔案免費製作成Adobe Acrobat PDF；而輸入Sign.new，則可製作出可以填寫、簽署、儲存和傳送的PDF格式檔案。此外，想將JPG轉換為PDF，只需輸入JPGtoPDF.new就能輕易完成，甚至拖放檔案至指定位置，就能將它轉換為PDF；輸入CompressPDF.new則能縮減檔案大小，使傳送分享更容易。

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如果用家想透過Adobe Spark Post建立社交媒體內容，只要在瀏覽器輸入Create.new，就能立即跳轉至Spark。除了設計專屬的標誌、顏色和字體外，Adobe Spark還提供數千款範本參考，以及數百萬個影像、圖示和貼圖選擇。Adobe稱，只需短短數分鐘，用家即可建立生動有趣的動態消息。

除了一系列.new快捷域名外，Adobe亦推出20個免費的Acrobat線上工具，可直接在瀏覽器上使用，方便快速處理許多常見的PDF任務。只要註冊免費的Adobe ID並登入，就能將Microsoft Office和影像檔案轉換為PDF，甚至向任何人請求電子簽名。用家亦可使用Acrobat線上工具傳送合約、授權書等，還能即時追蹤簽署者的進度，有關捷徑為Sign.new。

責任編輯：姚慧儀

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