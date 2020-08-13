  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概股】橋水上季大幅增持中概股　阿里巴巴、網易、京東有份　Tesla遭減持（第二版）

即市財經 18:22 2020/08/13

分享：

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）第二季大幅加倉中概股，其中加倉阿里巴巴（09988）（美：BABA）的幅度超過240%。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）第二季大幅加倉中概股，其中加倉阿里巴巴 （09988） （美：BABA）的幅度超過240%。橋水亦增持蔚來汽車超78萬股，增持比例超過1000%。

根據橋水基金8月13日向美國證監會（SEC）提交的持倉報告，上季阿里巴巴躋身橋水基金美股第6大重倉股，橋水基金加倉阿里巴巴幅度達241%。另外，橋水亦加倉京東 （09618） （美：JD）及網易 （09999） （美：NTES），增持比例各達到250%。

另外，中通快遞、騰訊音樂也獲得橋水青睞，增持比例分別達894%及857%。

值得注意是，近日宣布拆股、深受投資者歡迎的美股Tesla（TSLA），則遭橋水減持，現時倉位較上次申報時少44.5%。

（第二版新增Tesla數據） 

相關文章：

【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭 以二戰為鑑

【美股焦點】特斯拉宣布股份一拆五 高見1506.9美元（更新第三版）

【美股焦點】炒實體經濟回暖　美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳

 

香港股票 美股 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴 中國概念股 增持 對沖基金 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）
【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【恒指夜期】騰訊ADR較港升1.3%　納指升2.1%夜期跟漲107點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR較港升1.3%　納指升2.1%夜期跟漲107點（不斷更新）
【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃
【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？