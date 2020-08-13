【中概股】橋水上季大幅增持中概股　阿里巴巴、網易、京東有份　Tesla遭減持（第二版）

▲ 全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）第二季大幅加倉中概股，其中加倉阿里巴巴（09988）（美：BABA）的幅度超過240%。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）第二季大幅加倉中概股，其中加倉阿里巴巴 （09988） （美：BABA）的幅度超過240%。橋水亦增持蔚來汽車超78萬股，增持比例超過1000%。

根據橋水基金8月13日向美國證監會（SEC）提交的持倉報告，上季阿里巴巴躋身橋水基金美股第6大重倉股，橋水基金加倉阿里巴巴幅度達241%。另外，橋水亦加倉京東 （09618） （美：JD）及網易 （09999） （美：NTES），增持比例各達到250%。

另外，中通快遞、騰訊音樂也獲得橋水青睞，增持比例分別達894%及857%。

值得注意是，近日宣布拆股、深受投資者歡迎的美股Tesla（TSLA），則遭橋水減持，現時倉位較上次申報時少44.5%。

（第二版新增Tesla數據）

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編輯：吳敏芳