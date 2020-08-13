▲ 【新西蘭疫情】增14本地確診 奧克蘭或需進一步封城

新冠肺炎在新西蘭102日零確診破功後，當地疫情再起，再多14宗本土感染個案，均與近日的新增確診有關。官員認為，病毒可能一直潛伏在新西蘭最大城市奧克蘭。阿德恩對疫情感悲觀，預計奧克蘭將被長期封鎖。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，在人口超過140萬的奧克蘭，群聚感染的病例增至17宗，「在情況變更好前，將變更差」。 她呼籲，盡早採取應變措施，才是最好的選擇。

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奧克蘭即將結束為期3日的「三級封鎖」，料在周五（14日）決定是否需要進一步、更長時間的封城。當局建議民眾留在家中，工作、補給日用品、做運動除外；所有學校、育兒中心、非提供基本服務的商店都已關閉。

新西蘭目前有36宗活躍病例，周四（13日）新增的病例有來自文法學校，染疫的學生被家人傳染，周一（10日）仍有上課。衛生部門指，正追蹤和隔離該學生的100名親密接觸者。

阿德恩稱，汲取早前經驗，一旦出現群聚感染，該群組的確診人數將急增，目前情況嚴重，須以緊急且有條理的方式處理。

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衛生部高官布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）指出，當局採取與早前更嚴厲的措施應對，確診患者必須入往由政府安排的隔離設施，不能像早前一樣自行在家隔離了事。

布盧姆菲爾德承認，有患者拒絕強制隔離，理解患者希望生病時有親友探望。惟她強調，這會增加傳播風險，重申強制隔離是最佳做法；追蹤、隔離和檢測仍然是應對新一波疫情的主要措施。

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▲ 官員認為，病毒可能一直潛伏在新西蘭最大城市奧克蘭。

記者：鄧燕君