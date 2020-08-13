澳洲研究：羊駝有特殊抗體 或可治療新冠肺炎

新冠肺炎疫情全球大流行，多國希望成功研發新冠肺炎疫苗及特效藥，以有效遏制疫情。澳洲墨爾本有研究發現，羊駝遭注射新冠病毒後，會產生一種特殊抗體，可阻止新冠病毒進入細胞，或有機會成為治療新冠肺炎的方式。

【俄羅斯疫苗】巴西協助量產疫苗 料明年下半年產首批

【新冠疫苗】反疫苗信息氾濫 CNN轟疾控中心沉默應對

墨爾本研究所Walter and Eliza Hall Institute（WEHI）的研究人員，向拜恩斯代爾(Bairnsdale)地區的羊駝，注射了新冠肺炎病毒。研究人員發現，羊駝製造出稱為「納米抗體」（nanobody），抗體的體積非常小且具有黏性，可阻止病毒進入細胞。

研究人員會從羊駝的血液中收集抗體，然後集中處理納米抗體，並將納米抗體與分離出的部分病毒刺針蛋白（spike protein）結合。

【新冠疫苗】杜特爾特願試俄羅斯疫苗 自信可優先取貨

【俄羅斯疫苗】料兩周內可推出 衛生部長否認安全成疑

據悉，新冠病毒具有一種不具傳染性的刺針蛋白，用來進入細胞的蛋白。研究人員使用了刺針蛋白，以令羊駝對病毒免疫。目前研究團隊正分析納米抗體的分子結構，以抽取抗體並將其用作治療新冠病毒。

研究人員指出，如研究階段證實抗體有效，有望於明年進行臨床人體試驗。他們認為如成功抽取出羊駝抗體，應直接用作預防或治療新冠肺炎，而非用於生產新冠疫苗。研究人員認為直接提供有效阻隔病毒進入人體的抗體，比起依賴疫苗提供免疫反應會更好。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

▲ 澳洲墨爾本有研究發現，羊駝會產生一種特殊抗體，可阻止新冠肺炎病毒進入細胞。