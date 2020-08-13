【業績】太古半年盈轉虧中期息減48%至0.7元　海洋服務部虧損再擴大

▲ 太古海洋服務部門錄得經常性虧損擴大至6.31億元，期內減值支出約43.45億元。

太古 （00019） 上半年盈轉虧，主要由於新型冠狀病毒疫情對旗下多項業務造成嚴重不利影響，基本虧損54.85億元，經常性基本虧損1.23億元。計及投資物業公平值變動則錄淨虧損77.37億元。A股每股派0.7元，按年減少48%；B股每股派0.14元，亦減48%。

地產部門是太古溢利最大來源，上半年經常性基本溢利30.67億元。航空部門則錄得39.25億元虧損。

太古可口可樂業務次季起改善

太古可口可樂上半年經常性溢利增加26%至9.46億元，有關業務雖曾受到新型冠狀病毒疫情的不利影響，但已大幅復甦，尤以第二季中國內地的表現為甚。

海洋服務部門錄得經常性虧損擴大至6.31億元，期內減值支出約43.45億元。太古認為，疫情下市場對石油的需求於第二季大幅下跌，而離岸支援業的營商環境及行業前景嚴重惡化。貿易及實業部門亦錄得經常性虧損3200萬元，疫情對太古資源的影響尤其嚴重。

主席施銘倫表示，疫情繼續對太古多項業務造成不利影響，當中國泰航空所受的影響尤其嚴重，但內地的地產及飲料業務復甦進度良好。

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