【美國疫情】執行社交距離規定惹不滿 17歲女侍應被顧客圍毆

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澳洲研究：羊駝有特殊抗體 或可治療新冠肺炎
新型冠狀病毒疫情肆虐美國，多地餐廳都要求顧客保持社交距離，路易斯安那州一名17歲女侍應，因社交距離規定未能安排一群顧客同坐，隨即被大感不滿的顧客圍毆，部分頭髮被扯斷，面部受傷要縫針。
事發在路易斯安那州巴吞魯日市（Baton Rouge），一行13人周日光顧女事主工作的Chili's餐廳分店，惟據餐廳規定，每張枱最多只能坐6人，意味其中1人要與餘人分開坐，因而情緒激動，攻擊事主。
侍應試圖還擊，惟寡不敵眾，身上多處受傷，混亂期間，有人拿起「小心地滑」的牌，揮向女事主頭部，令她眼角受傷流血，並有一大片頭髮被扯斷。施襲後，襲擊者分乘多輛車揚長而去。
女事主事後送院治理，傷處要縫針，她稱對事件感難以置信，指自己當時只是履行職務。她稱無法理解當時餐廳何以無人伸出援手，又不滿經理未有任何行動，任由施襲者離去。
疫情之下，各地政府訂下種種防疫規定，但執行往往依靠未經相關訓練的服務業前綫人員，部分民眾對防疫措施反感或未習慣，容易有過度反應。
防疫措施引發的襲擊事件時有發生，部分演變成悲劇，法國上月就有巴士司機，因要求乘客戴口罩遭毒打至失去意識，送院後證實腦死亡，最終不治，事件令法國舉國譁然。
責任編輯：林建忠
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