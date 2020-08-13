高鑫零售明年開店提速 計劃開逾200間小型超市

▲ 高鑫零售首席執行官黃明端，由於公司為出售民生必需品，綫上需求表現強勁，業績是平時的3至4倍。

高鑫零售 （06808） 大潤發中國區首席財務官徐盛育表示，下半年開店會更進取，計劃開10間大賣場以及2至3家中型超市，明年開店更會提速，料開設50間中型超市， 小型超市開超過200間。高鑫零售中午收市升7.1%，報11.24元。

官徐盛又指，今年原本計劃改造50家大賣場，但疫情關係已調至40家，現時有5間店已完成改造，15家仍在施工，並指出有改造的門店的業績成長率較沒改造的高出約7個百分點。

高鑫零售指，由於下半年持續開店，加上進行改造及數字化，預期年度資本開支為約20億元（人民幣，下同）。同時，公司預期，未來數年仍要花2至3億元進行零售業務的改造。

上半年高鑫零售的租金收入按年跌18.8%，首席執行官兼大潤發中國發展區主席黃明端指，疫情令租金收入受衝擊，但通過減租和政府社保減免，抵銷了部份影響，目前商戶的復業率已超過97%。他又指，疫情期間很多小商戶退出市場，故租金收入漲幅有壓力，今年目標是達到去年的95%。

疫情改變消費者的購買習慣，黃明端指，由於公司為出售民生必需品，綫上需求表現強勁，業績是平時的3至4倍，同時，商品結構亦出現變化，新鮮食品的銷售較高，故毛利率出現下跌。

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編輯：袁諾曦