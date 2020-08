【新冠疫苗】反疫苗信息氾濫 CNN轟疾控中心沉默應對

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未歇,多地積極研發疫苗應對,但反疫苗的信息早已在社交媒體氾濫,政府未有及時進行公眾教育。有衛生專家擔心,在疫苗面世前,來不及教育觀眾。

美國衛生與公眾服務部(HHS)助理部長卡布托(Michael Caputo)說:

「我們知道,與其他疫苗相比,大眾對新冠疫苗的猶豫更多。」("We see more vaccine hesitancy with the Covid vaccine than with other vaccines.")