【新冠疫苗】反疫苗信息氾濫 CNN轟疾控中心沉默應對

▲ 反疫苗的信息在社交媒體氾濫，有衛生專家擔心，在疫苗面世前，來不及教育觀眾。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，多地積極研發疫苗應對，但反疫苗的信息早已在社交媒體氾濫，政府未有及時進行公眾教育。有衛生專家擔心，在疫苗面世前，來不及教育觀眾。

美國衛生與公眾服務部（HHS）助理部長卡布托（Michael Caputo）說：

「我們知道，與其他疫苗相比，大眾對新冠疫苗的猶豫更多。」（"We see more vaccine hesitancy with the Covid vaccine than with other vaccines."）

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然而當局已錯失宣傳和教育的先機，反疫苗的信息早在社交媒體鋪天蓋地而來，包括指疫苗含有猴子的腦袋、疫苗是美國中央情報局（CIA）統治世界的陰謀等。美國國家衛生研究院所長柯林斯博士（Dr. Francis Collins）亦坦承，低估不實信息的傳播速度，又指在疫苗教育工作已失先機，未能好好傳遞關於新冠疫苗的正確信心。

通常，疫苗教育工作會有美國疾病控制與預防中心（CDC負責）。美國有線新聞網（CNN）分別引述美國國家衛生研究院所長柯林斯博士和克林頓基金會（Clinton Foundation）有份推動疫苗教育的人員指出，CDC在疫苗教育工作方面不是很積極；柯林斯指，得悉CDC曾嘗試用其方式宣傳，但不湊效。

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CDC總監雷德菲爾德（Robert Redfield）在6月曾言正在制定相關計劃，但當CNN向之查詢計劃進度時，對方沒有回應。

美國政府採購疫苗的「曲速行動」（Operation Warp Speed）發言人表示，正著眼於捐贈血漿的公眾教育，隨後將會聚焦在疫苗安全性、功效和公眾對疫苗的疑惑。

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責任編輯：葉芷樺