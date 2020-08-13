【良心企業】Dr Martens疫市賺錢　退回全數無薪假津貼

▲ Dr Martens近日把英國政府提供的無薪假津貼全數償還，相信可靠自己捱過疫情。（Dr Martens Facebook圖片）

新冠肺炎疫情影響全球經濟，各地政府亦推出緊急援助政策，助企業及僱員渡過難關。Dr Martens近日把英國政府提供的無薪假津貼全數償還，因Dr Martens疫市仍能達到收入增長，相信可靠自己捱過疫情。

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疫市賺錢 靠自己支付薪金

綜合外電報道，雖然疫情導致Dr Martens全球不少門市臨時休業，不過品牌的網上銷售強勁。截至6月的整體生意額按年上漲50%，盈利近乎翻倍。Dr Martens行政總裁Kenny Wilson亦指，今年出現意料之外的增長，即使因疫情出現不少難關，但對前景仍感樂觀。

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因此，Dr Martens早前雖然申請了等同員工薪金80%的無薪假津貼，但品牌已決定全數還結英國政府。Kenny Wilson指出，品牌絕對有足夠的流動資金及可以支付全部員工，所以當銷售增長持續，品牌做決定退回津貼。

Dr Martens網銷強勁

不過，Dr Martens是如何在疫市當中賺錢呢？據Kenny Wilson透露，雖然不少門市需要休業，但網上銷售增長十分強勁，可彌補門市的損失。同時，Dr Martens推出的涼鞋的銷售表現亦非常理想，增長達50%，成功迎合潮流。

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責任編輯：葉泳珊