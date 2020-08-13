【業績】華置上半年純利跌7% 派中期息每股1仙按年持平

▲ 圖為劉鑾雄太太、華置執行董事陳凱韻（甘比）。（資料圖片）

華人置業 （00127） 公布中期業績，上半年收入按年跌17.5%至2.23億元，主要由於租金收入總額下降；期內少賺7%至7.86億元；並宣派中期息每股1仙，按年持平。

華置主席劉嗚煒在業績報告中表示，香港經濟復蘇道路可能很漫長，集團的投資物業在下半年將面對多項挑戰，但住宅銷售在物業市場中表現相對強韌， 相信須特低利率、未來缺乏新供應，以及政府修例提高住宅物業按揭成數上限，故預期住宅物業價格將保持向好。

華置中午收市報5.13元，升約0.6%，成交109萬元。午後股價轉跌，暫跌約0.6%最新報5.07元。

主要收入項目中，華置上半年租金收入按年跌19%至2.1億元，拖累整體收入按年跌17.5%，毛利亦減少19.5%至2.05億元。

上半年恒大股份、債券收益共14.4億元

期內純利跌7%，主因投資及財資產品公平值變動導致2.7億元虧損、攤佔以權益法入賬投資的業績由盈轉虧1,940萬元、租金收入減少等。若撇除主要非現金項目虧損淨額4.61億元，核心盈利按年增3.6%至12.47億元。

華置持有的中國恒大 （03333） 證券投資（包括股份及債券）185.45億元，佔資產總額43.8%。若按資產類別劃分，華置持有8.6億股中國恒大，截至6月底止市值172億元，期間股息收入淨額13.57億元。

華置持有的5隻中國恒大集團債券，截至6月底止市值13.45億元，未變現虧損9,080萬元，期間利息收入8,060萬元。

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編輯：趙穎妍