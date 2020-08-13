  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 13:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】禪遊科技半年經調整淨利潤升51.9%不派息　月活躍用戶升七成

即市財經 12:42 2020/08/13

分享：

禪遊科技上半年推出9款新遊戲，其中7款為休閒遊戲。

禪遊科技 （02660） 上半年經調整淨利潤升51.9%至1.33億元（人民幣，下同），收入升52.1%至4.68億元，不派息。截至6月底止所有遊戲累計註冊玩家為9.97億名，較去年底增長37%，月活躍用戶較去年底增長70.9%。每月付費用戶（虛擬用品）增加11%。

禪遊科技上半年推出9款新遊戲，其中7款為休閒遊戲（如王者消方塊及王牌切水果），兩款為地方麻將遊戲。截至6月底，集團有60款自主開發的遊戲及15款第三方遊戲，當中分別有36款棋牌遊戲及39款其他休閒遊戲。根據目前發展策略及資源分配，15款擁有版號的遊戲尚未投入運營。

集團未來將加強研發休閒遊戲，尤其是中度遊戲（如模擬遊戲及社交遊戲），發掘中國及海外休閒遊戲市場機遇，並持續拓展收入來源。

相關文章：【799】IGG豪派特別息績後彈三成　富瑞看好前景目標價調高七成看10.4元

相關文章：【騰訊業績】騰訊股價績後曾破530元　一文看清券商最新點評、目標價（不斷更新）

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳韻妍

香港股票 業績公布 禪遊科技（02660） 中國 麻將 遊戲

上一篇文章

【業績】華置上半年純利跌7% 派中期息每股1仙按年持平

下一篇文章

【美國大選】賀錦麗針對大行有「前科」 華街爾為何仍受落?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）
【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）
【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃
【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃
【恒指夜期】騰訊ADR較港升1.3%　納指升2.1%夜期跟漲107點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR較港升1.3%　納指升2.1%夜期跟漲107點（不斷更新）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？