【業績】禪遊科技半年經調整淨利潤升51.9%不派息　月活躍用戶升七成

▲ 禪遊科技上半年推出9款新遊戲，其中7款為休閒遊戲。

禪遊科技 （02660） 上半年經調整淨利潤升51.9%至1.33億元（人民幣，下同），收入升52.1%至4.68億元，不派息。截至6月底止所有遊戲累計註冊玩家為9.97億名，較去年底增長37%，月活躍用戶較去年底增長70.9%。每月付費用戶（虛擬用品）增加11%。

禪遊科技上半年推出9款新遊戲，其中7款為休閒遊戲（如王者消方塊及王牌切水果），兩款為地方麻將遊戲。截至6月底，集團有60款自主開發的遊戲及15款第三方遊戲，當中分別有36款棋牌遊戲及39款其他休閒遊戲。根據目前發展策略及資源分配，15款擁有版號的遊戲尚未投入運營。

集團未來將加強研發休閒遊戲，尤其是中度遊戲（如模擬遊戲及社交遊戲），發掘中國及海外休閒遊戲市場機遇，並持續拓展收入來源。

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編輯：陳韻妍